americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gigantes-Filis es pospuesto y prepara doble cartelera para el jueves

FILADELFIA (AP) — El partido entre los Gigantes de San Francisco y los Filis de Filadelfia fue pospuesto el miércoles debido al pronóstico de mal tiempo. Se reprogramará como parte de una doble cartelera dividida el jueves.

Personal de mantenimiento cubre el campo después de que se pospusiera un partido de béisbol entre los Filis de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco, el miércoles 29 de abril de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Derik Hamilton)
Personal de mantenimiento cubre el campo después de que se pospusiera un partido de béisbol entre los Filis de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco, el miércoles 29 de abril de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Derik Hamilton) AP

El primer juego comenzará a las 12:30 de la tarde, seguido del segundo a las 5:35 de la tarde. Los Filis habían adelantado originalmente el inicio del juego del miércoles 30 minutos, a las 6:10 de la tarde, debido a la lluvia prevista.

Los Filis (10-19) estaban programados para disputar el segundo juego bajo el mando del mánager Don Mattingly, quien asumió el cargo en lugar del despedido Rob Thomson el martes, cuando Filadelfia abrió la serie de tres juegos con una victoria 7-0 sobre los Gigantes (13-16).

Filadelfia había perdido 11 de 12 encuentros antes del triunfo del martes, incluida una racha de 10 derrotas en ese tramo.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Destacados del día

Desalojan vivienda del exministro Alejandro Gil en el barrio de Miramar

Desalojan vivienda del exministro Alejandro Gil en el barrio de Miramar

Autos para Cuba no salen de Miami: crece el caos y las pérdidas para sus dueños cubanos

Autos para Cuba no salen de Miami: crece el caos y las pérdidas para sus dueños cubanos

COLAPSO MIGRATORIO: APROBACIÓN DE GREEN CARD PARA CUBANOS CAE 99.8% BAJO TRUMP

COLAPSO MIGRATORIO: APROBACIÓN DE GREEN CARD PARA CUBANOS CAE 99.8% BAJO TRUMP

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. (Foto, Departamento de Justicia vía AP)

El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una foto momentos antes del ataque

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter