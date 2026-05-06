Gibbs-White quizá necesite máscara facial para jugar con Forest ante Villa en semis de Liga Europa

Morgan Gibbs-White celebra tras anotar el segundo gol de Nottingham Forest en el partido de la Liga Premier contra Burnley, el domingo 19 de abril de 20226, en Nottingham. (Mike Egerton/PA vía AP) AP

Gibbs-White, que pugna por integrar la selección de Inglaterra para el Mundial, sufrió un corte profundo en la frente tras chocar con Robert Sánchez, arquero de Chelsea, en la victoria 3-1 del Forest en Stamford Bridge en la Liga Premier el lunes.

El mediapunta tuvo que abandonar el campo apenas 20 minutos después de ingresar como sustituto al descanso. Ahora es duda para el partido de vuelta del Forest en la cancha del Villa por la Liga Europa el jueves. El Forest lidera 1-0 tras el encuentro de ida de la semana pasada gracias a un penal de Chris Wood en la segunda parte.

“(Está) con dolor, seguro”, dijo Pereira, “pero veremos mañana si está en condiciones (de jugar) o no. Gran interrogante".

“Es una decisión entre el jugador, el departamento médico y yo, pero no tuvimos la reunión para decidir”, añadió.

Consultado sobre si Gibbs-White podría jugar con una máscara facial hecha a medida, Pereira respondió: “Creo que ayer fue a que le hicieran una máscara”.

La disponibilidad de Gibbs-White, uno de los futbolistas en mejor forma del fútbol inglés, podría ser clave para las opciones del Forest de alcanzar la final en Estambul. El ganador de la Liga Europa obtiene la clasificación directa a la Liga de Campeones.

Sería el primer trofeo europeo del Forest desde que conquistó la Copa de Europa, precursora de la Liga de Campeones, en 1979 y 1980 bajo la dirección del legendario Brian Clough.

El Villa ganó la Copa de Europa en 1982, por lo que los dos equipos del centro de Inglaterra tienen pedigrí, aunque no sea de esta generación.

El Braga de Portugal lidera 2-1 ante el Friburgo de Alemania tras el partido de ida de la otra semifinal. Friburgo será local en la vuelta.

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FUENTE: AP