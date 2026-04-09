americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

GianPiero Lambiase, el ingeniero de Verstappen, deja Red Bull por el rival McLaren

MILTON KEYNES, Inglaterra (AP) — GianPiero Lambiase, el ingeniero de carrera de Max Verstappen y estrecho aliado, dejará el equipo Red Bull en 2028 y se incorporará al rival McLaren en la Fórmula 1 como su director de operaciones de carrera.

ARCHIVO - Max Verstappen de Red Bull y el ingeniero Gianpiero Lambiase celebran la victoria en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula Uno, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Nick Didlick)
ARCHIVO - Max Verstappen de Red Bull y el ingeniero Gianpiero Lambiase celebran la victoria en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula Uno, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Nick Didlick) AP

Red Bull informó que Lambiase, quien también es el jefe de competición de Red Bull, se marchará cuando venza su contrato actual.

“'GP' es un miembro valioso del equipo, al que se unió en 2015. Hasta su salida prevista, 'GP' continúa en sus funciones como jefe de competición y como ingeniero de carrera de Max Verstappen", indicó Red Bull. "Tanto el equipo como él están plenamente comprometidos a sumar más éxitos a nuestro sólido historial juntos”.

El paso a McLaren hará que el director del equipo, Andrea Stella, delegue parte de su función actual. Lambiase rendiría cuentas a Stella.

“El puesto de director de operaciones de carrera ya existe dentro de la estructura del equipo, con el liderazgo general del equipo de carrera. Estas responsabilidades las gestiona actualmente Andrea Stella, además de su función como director del equipo”, dijo McLaren.

La salida de Lambiase podría alimentar las conjeturas sobre el futuro de Verstappen en la F1. El cuatro veces campeón ha sido un crítico abierto del mayor grado de dependencia de la energía eléctrica en la nueva generación de autos de F1, tiene sus propios proyectos de carreras fuera de la F1 y ha hablado de querer pasar más tiempo con su familia.

Verstappen dijo a la BBC el mes pasado que consideraría su futuro y no descartó dejar el deporte al final de la temporada.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

TRAGEDIA EN DORAL: DOS ESTUDIANTES MUEREN TRAS ACCIDENTE EN TESLA QUE SE INCENDIÓ

TRAGEDIA EN DORAL: DOS ESTUDIANTES MUEREN TRAS ACCIDENTE EN TESLA QUE SE INCENDIÓ

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE CALUMNIA

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter