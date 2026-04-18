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Gerrit Cole de los Yankees, satisfecho con su primera salida de rehabilitación en ligas menores

NUEVA YORK (AP) — Menos de 24 horas después de lanzar 4 1/3 entradas en su apertura de rehabilitación en ligas menores con el Double-A Somerset, el as de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, se mostró satisfecho con su primera salida desde que la cirugía Tommy John lo dejó fuera durante toda la temporada 2025.

El lanzador abridor de los Yankee de Nueva York, Gerrit Cole, calienta durante la primera entrada de un partido de béisbol de entrenamiento de primavera contra los Cachorros de Chicago, el martes 24 de marzo de 2026, en Mesa, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin)
El lanzador abridor de los Yankee de Nueva York, Gerrit Cole, calienta durante la primera entrada de un partido de béisbol de entrenamiento de primavera contra los Cachorros de Chicago, el martes 24 de marzo de 2026, en Mesa, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

“Simplemente muchos strikes y, en general, una mecánica bastante sólida a partir de algunas de las cosas que revisé”, comentó el sábado Cole, antes de que los Yankees continuaran una serie de tres juegos contra los Royals.

Cole permitió tres carreras y tres hits, incluido un jonrón de dos carreras. El derecho otorgó una base por bolas, ponchó a tres y lanzó 36 de sus 44 pitcheos en zona de strike contra Reading, un equipo afiliado de los Filis.

“Creo que va bien. La velocidad suena como 95, 96. Creo que la recta estuvo mayormente como él quería. Quería simplemente atacar el corazón del plato al principio y luego tratar de moverla un poco, enfrentando a una buena cantidad de bateadores zurdos. Pudo trabajar el cambio, que sé que quería hacerlo. Creo que la curva fue un buen lanzamiento para él. Así que, en general, creo que fue otro paso realmente fuerte para él”, señaló el mánager de los Yankees, Aaron Boone.

Cole lanzó mayormente rectas, además de algunas curvas y cambios. Indicó que la velocidad fue más alta que a inicios de esta semana, cuando lanzó 42 pitcheos en un juego simulado el domingo con el Single-A Hudson Valley.

Se esperaba que Cole lanzara alrededor de 45 pitcheos. Lanzó la segunda entrada después de esperar durante una entrada de cinco carreras de Somerset que tomó unos 20 minutos.

Cole, seis veces All-Star y ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en 2023, regresa tras una cirugía reconstructiva de codo el año pasado. El lanzador de 35 años realizó un par de aperturas de una entrada en los entrenamientos de primavera el 18 y el 24 de marzo, y había estado enfrentando bateadores antes de entrar a un juego de ligas menores.

Se espera que Cole tenga varias aperturas más de rehabilitación, con un aumento gradual de su conteo de pitcheos antes de regresar con los Yankees, que aprovecharán las reglas sobre la duración de las asignaciones de rehabilitación en ligas menores para lanzadores que vuelven de una lesión.

Mientras que las asignaciones de rehabilitación en ligas menores para jugadores de posición están limitadas a 20 días, los lanzadores tienen 30 días, y quienes se recuperan de una cirugía Tommy John pueden recibir tres prórrogas consecutivas de 10 días.

La última salida de Cole en las Grandes Ligas fue en el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024. El año pasado realizó un par de aperturas en los entrenamientos de primavera antes de someterse a la cirugía con el médico del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el doctor Neal ElAttrache.

El debut de Cole en la temporada 2024 se retrasó hasta el 19 de junio debido a irritación nerviosa y edema en el codo derecho. Terminó con marca de 8-5 y efectividad de 3,41 en 17 aperturas con Nueva York, y tuvo 1-0 con efectividad de 2,17 en cinco aperturas de postemporada.

Cole tiene contrato por 324 millones de dólares y nueve años hasta 2028. Tiene récord de por vida de 153-80 y efectividad de 3,18 en 317 aperturas con Pittsburgh (2013-17), Houston (2018-19) y los Yankees (a partir de 2020).

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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