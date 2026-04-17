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George Russell quiere que Max Verstappen siga en F1, pero entendería si se va

George Russell no quiere que la Fórmula 1 “pierda” a Max Verstappen, mientras el cuatro veces campeón desahoga su descontento con los nuevos autos.

El británico George Russell de la escudería Mercedes durante la segunda práctica del Gran Premio de Japón el viernes 27 de marzo del 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko)
El británico George Russell de la escudería Mercedes durante la segunda práctica del Gran Premio de Japón el viernes 27 de marzo del 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

Verstappen ha sido el crítico más vocal de la dependencia de los autos de 2026 de la energía eléctrica y de los compromisos que eso obliga a hacer a los pilotos en la pista. Incluso ha sugerido que podría ser su última temporada en la F1.

Russell es un viejo rival de Verstappen y tiene su mejor oportunidad hasta ahora de pelear por el título gracias al sólido inicio de temporada de Mercedes. Está a nueve puntos de su compañero de equipo Kimi Antonelli, de cara al Gran Premio de Miami dentro de dos semanas.

“La Fórmula 1 es más grande que cualquier piloto. No querrías perder a Max porque creo que a todos nos gusta competir contra Max”, manifestó Russell el viernes, y sugirió que parte de las críticas de Verstappen podrían deberse a que él y Red Bull no están entre los aspirantes al título.

“Las quejas que tiene actualmente son distintas a las quejas de Mercedes, Ferrari y McLaren porque nosotros estamos en la parte delantera de la parrilla”.

Russell señaló que el interés de Verstappen por incursionar en otros eventos, como las carreras de resistencia con autos deportivos, podría estar relacionado con que “en realidad no le queda mucho más por lograr” en la F1.

“Mi objetivo ahora es convertirme en campeón mundial de Fórmula 1. Si yo tuviera cuatro (títulos) en mi haber, probablemente estaría haciendo lo mismo”, comentó Russell. “Él está en una etapa muy distinta de su carrera y creo que lo entenderías si se quedara y lo entenderías si se fuera”.

Russell mira los cambios

Russell indicó que los posibles cambios de reglamento han sido un foco para él durante el inesperado receso a mitad de temporada, provocado cuando se cancelaron las carreras de Bahréin y Arabia Saudí.

Russell quiere recuperar una sensación de ir “a fondo” en la clasificación, con menos necesidad de levantar el pie del acelerador y generar energía eléctrica, y sostiene que eso se ve favorecido por una mejor relación entre los pilotos y la FIA.

“La FIA ha estado en mucha comunicación con un puñado de pilotos, y eso ha sido colectivo. Y al menos desde el punto de vista técnico de la FIA, probablemente es la relación más cercana que hemos tenido con ellos en numerosos años, así que es muy positivo verlo”, expresó.

Antonelli se sacude la presión

Tras ganar dos de las tres primeras carreras y convertirse en el líder más joven de la clasificación de la F1, Antonelli quiere mantener el impulso.

El italiano de 19 años ha estado trabajando en su condición física y dice que se siente más relajado que en su temporada de novato el año pasado.

“Obviamente, George es súper fuerte y los competidores se van a acercar, así que solo necesito seguir haciendo lo que estoy haciendo, tratando de subir el listón poco a poco”, explicó.

Ser el primer italiano en 20 años en ganar una carrera de F1 significa mucha más atención en casa, pero Antonelli asegura que eso no lo afectará.

“Soy consciente, obviamente, del aumento del apoyo y del seguimiento después, especialmente de mis primeras victorias, lo cual ha sido muy bonito de ver. Pero no siento más presión”, dijo el viernes. “Sé que las expectativas de la gente son más altas ahora porque, obviamente, vengo de dos victorias y de un fuerte inicio de temporada. Pero al final del día mantengo mi enfoque en el proceso, en lo que tengo que hacer”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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