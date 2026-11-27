El corresponsal de The Associated Press Geir Moulson posa para una foto en Praga, el 7 de octubre de 2001. (AP Foto/Naomi Koppel) AP

La carrera de Moulson en la AP abarcó casi 30 años, la mayor parte en Berlín, donde se convirtió en la principal autoridad de la oficina en política alemana, además de ser su brújula ética.

“Geir era una fuerza serena e imperturbable y un periodista con los más altos estándares de la AP”, señaló James Jordan, director de noticias para Europa y África. “Era amable con los recién llegados y siempre estaba dispuesto a compartir sus conocimientos y su análisis de lo que realmente importaba en las noticias. Su profesionalismo era admirado en toda Europa y en toda la AP”.

Reporteros y editores valoraban su escritura meticulosa y sus firmes convicciones, que a menudo lo llevaban, en medio de noticias de última hora, a convencer a otros de bajar el ritmo y asegurarse de que los matices o el contexto de una historia quedaran reflejados adecuadamente.

Hombre intensamente reservado y a menudo taciturno, aun así, solía deleitar a sus colegas con su humor seco y sus inesperadas pullas. Recordaron su espíritu generoso y señalaron que su conocimiento de la historia y la cultura alemanas era sorprendentemente vasto para alguien que creció en otro país. Era británico y más tarde también adquirió la ciudadanía alemana.

“Me ayudó con la tarea de mi clase de alemán, con básicamente cada historia que escribí, con sugerencias para hacer turismo por Berlín y por el resto del país. Sentarme frente a él en nuestros escritorios fue una de las mayores alegrías de mi vida”, afirmó Stefanie Dazio, colega de la oficina de Berlín. “Podía estar irritable y gruñón, y se habría horrorizado al ver cuánto lo queremos todos”.

Contratado por primera vez en Ginebra en 1998, Moulson se mudó a Berlín a finales de 2000. Era fotógrafo aficionado y estaba entregado a sus clases semanales de yoga. Hablaba inglés, alemán, francés y español con fluidez, y se graduó con un título en lenguas modernas y medievales en Fitzwilliam College, en la Universidad de Cambridge.

Charlie Hobson, quien conoció a Moulson en su clase universitaria de francés, contó que era el mejor lingüista de su generación y que era famoso entre sus amigos por llevar siempre una chaqueta vaquera con jeans.

“Tenía fama de ser súper inteligente, de sacar notas increíbles”, comentó Hobson. “Solía encogerse de hombros, como quitándole importancia, cuando se lo decías”.

Sus colegas recuerdan a un amigo generoso y sin pretensiones

Naomi Koppel, editora de la AP radicada en Londres, quien se enorgullecía de llamarse a sí misma “la amiga más cercana en la empresa” de Moulson, trabajó con él en Ginebra, y ambos vacacionaban juntos con frecuencia. Recordó que a él le gustaba “visitar todos los rincones de Alemania y fotografiar cosas raras”.

Su amigo y exreportero de la AP Frank Jordans describió cómo, en sus redes sociales, Moulson mostraba fotos de nidos de cigüeña repartidos por el campo y una serie de ardillas rojas en parques de Berlín. Le encantaba salir a caminar por su ciudad adoptiva, incluso por el sendero del Muro de Berlín.

Jordans recordó que Moulson tenía “ojo para el detalle, tanto en sus textos como a la hora de observar la naturaleza”.

Kirsten Grieshaber, reportera en Berlín que trabajó con Moulson durante casi 20 años, lo recordó como un “amigo tímido que siempre me cuidaba y se preocupaba por mí”.

“Pero nunca le daba demasiada importancia a las muchas maneras en que cuidaba de mí y de todos los demás en el trabajo”, añadió.

Su madre, Ann Moulson, dijo que su fascinación por los idiomas y los animales se remontaba a su infancia. De niño, le encantaba oír a sus padres leer en voz alta la palabra “phosphorescent” (“fosforescente”), riéndose cada vez que aparecía en uno de sus libros favoritos sobre un ratón y una ballena, contó.

“Siempre le interesaron las palabras”, dijo, “y una vez vino a preguntarnos qué tipo de criatura era un ‘dilema’. Le preguntamos el contexto, ¡y había leído sobre alguien que estaba ‘en las garras de un dilema’!”

Un periodista conocido por su dedicación a la precisión y al matiz

Sus colegas de la AP dijeron que su atención al detalle, que incluía el hecho de conseguir la traducción exacta para las citas que captaba en sus grabadoras de mano, era el sueño de cualquier editor.

“Geir era el reportero definitivo de una agencia de noticias”, afirmó Karl Ritter, subeditor global de deportes internacionales y exdirector de noticias para el norte de Europa. “Se aferraba a esa única cita noticiosa dentro de un discurso largo y reconocía al instante cuando algo que a mí me sonaba a noticia era solo una repetición de lo que ya se había dicho antes”.

No había nada que Moulson odiara más que quedarse atrapado en casa y prefería, con mucho, estar en la oficina antes que trabajar a distancia.

“Cuando surgía una noticia, su rincón de la redacción estallaba con la cacofonía del tecleo, por lo general seguida de una sonora ristra de improperios dirigidos a su computadora por su incapacidad de seguirle el ritmo a su cerebro”, recordó David Rising, quien trabajó con Moulson en Berlín antes de trasladarse a la oficina de la AP en Bangkok.

Sus colegas señalan que los salvó de cometer errores muchas veces.

“Nunca he conocido a nadie que conociera la historia tan bien como Geir, ni que llevara ese conocimiento con tanta ligereza”, relató Fisnik Abrashi, director sénior de participación global de clientes de la AP y también exdirector de noticias para el norte de Europa. “Te llamaba aparte y te ayudaba a entender, a su manera tranquila y discreta”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP