Gavin Sheets conecta un jonrón de tres carreras y los Padres vencen 3-1 a Cerveceros

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Gavin Sheets, de los Padres de San Diego, conecta un jonrón de tres cerreras durante la novena entrada en el juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash) AP

Misiorowski ponchó a 10 bateadores en siete entradas, en las que permitió cuatro imparables y no dio bases por bolas. Realizó 40 lanzamientos de 100 mph o más, su tercer juego consecutivo con 40 o más.

Retiró a 14 bateadores consecutivos cuando ponchó a Nick Castellanos con una recta de 103,2 mph para cerrar la séptima. Misiorowski subió al montículo para la octava, pero se retiró por calambres en el cuádriceps derecho después de hacer un lanzamiento de calentamiento. Salió de una apertura el 1 de mayo en Washington tras cinco entradas y un tercio sin hit debido a un calambre en el isquiotibial derecho.

En sus últimas tres salidas, permitió seis imparables en 18 entradas y un tercio, con 29 ponches y cuatro bases por bolas, y bajó su efectividad a 2,12.

Uribe retiró a los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Manny Machado para abrir la novena entrada. Miguel Andújar conectó un sencillo, y Xander Bogaerts y Sheets castigaron un lanzamiento a 389 pies hacia el jardín entre derecho y central en un slider con cuenta de 0-1.

Sheets se convirtió en apenas el segundo bateador zurdo en conectar jonrón ante Uribe (2-2), después del también dominicano Oneil Cruz, de Pittsburgh, la temporada pasada. Sheets suma tres jonrones de tres carreras para tomar la ventaja este año en la novena entrada o más tarde.

Jason Adam (2-0) lanzó una octava entrada sin carreras para acreditarse la victoria.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP