Funcionario iraní dice que exigencias “maximalistas” de EEUU impiden diálogo cara a cara

El viceprimer ministro de Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, ajusta sus gafas mientras habla en entrevista con The Associated Press en el Foro Diplomático de Antalya, en esa ciudad del sur de Turquía, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Riza Ozel) AP

En una entrevista con The Associated Press al margen de un foro de diplomacia en Turquía, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, también señaló que su país no entregará su uranio enriquecido a Estados Unidos, rechazando afirmaciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Puedo decirle que no se enviará ningún material enriquecido a Estados Unidos”, afirmó Khatibzadeh. “Esto es inviable y puedo asegurarle que, aunque estamos listos para abordar cualquier inquietud que tengamos, no vamos a aceptar cosas que sean inviables”.

Trump dijo el viernes que Estados Unidos entrará en Irán y “recogerá todo el polvo nuclear”, en referencia a las 970 libras (440 kilogramos) de uranio enriquecido que se cree están enterradas bajo instalaciones nucleares gravemente dañadas por ataques militares de Estados Unidos el año pasado.

Khatibzadeh indicó que ha habido muchos intercambios de mensajes entre las partes, pero acusó a Estados Unidos de mantenerse firme en exigencias que Irán considera excesivas.

“Todavía no estamos en condiciones de avanzar hacia una reunión real porque hay asuntos en los que los estadounidenses aún no han abandonado su postura maximalista”, manifestó Khatibzadeh. Irán buscaba la finalización de un “acuerdo marco” antes de pasar a una reunión presencial, añadió.

El funcionario iraní no entró en detalles sobre las negociaciones con Estados Unidos ni dijo qué asuntos siguen sin resolverse, pero instó a Washington a atender las preocupaciones de Irán, incluidas las sanciones impuestas al país.

“Las otras partes también deberían entender y abordar nuestras principales preocupaciones, que son las sanciones unilaterales ilegales que los estadounidenses han impuesto a los iraníes y este terrorismo económico que ha apuntado al pueblo iraní para asfixiarlo y hacer que se rebele contra la estructura política dentro de Irán”, señaló Khatibzadeh.

Cuando se le preguntó si Irán respondería a nuevos ataques de Israel contra Líbano pese al alto el fuego, Khatibzadeh dijo: “Irán no tiene otra opción que detener a los agresores de una vez y para siempre”.

Trump afirmó que Estados Unidos “prohíbe” a Israel realizar más ataques contra Líbano y que “ya basta” en la guerra entre Israel y Hezbollah.

El Departamento de Estado señaló que la prohibición se aplica solo a ataques ofensivos y no a acciones emprendidas en defensa propia.

El funcionario iraní reiteró la postura de Irán de que las acciones de Teherán fueron defensivas y en respuesta a una agresión no provocada ocurrida en medio de las negociaciones.

También reafirmó la posición de Irán de que el alto el fuego debe extenderse a Líbano, donde Israel ha combatido al grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán.

Cuando Estados Unidos e Irán declararon una tregua temporal la semana pasada, Pakistán e Irán dijeron que ésta se extendía a Líbano, pero Israel —y más tarde Estados Unidos— lo negaron. Israel lanzó entonces una serie de ataques aéreos sobre el centro de Beirut, lo que llevó a Irán a anunciar un nuevo cierre del estrecho de Ormuz. Tras la implementación de una tregua en Líbano el viernes, Irán dijo que había reabierto el estrecho.

“Irán negoció de buena fe, aceptó un alto el fuego y le dijo a todo el mundo que este alto el fuego debería incluir a todos los países, incluido Líbano”, afirmó Khatibzadeh. “Luego, la otra parte dijo que no estaba comprometida con esto y entonces empezó con atrocidades”.

Señaló que se pondría en marcha un “nuevo protocolo” para el estrecho de Ormuz como parte de las negociaciones con Estados Unidos y que este “permanecerá abierto y seguro para todo el tránsito civil”.

Trump afirmó que se mantendrá un bloqueo de Estados Unidos del estrecho de Ormuz y que se reanudarán los ataques si no se alcanza un acuerdo con Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP