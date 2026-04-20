Fuentes AP: Citan a declarar a testigos en pesquisa a exdirector de la CIA

El ex director de la CIA John Brennan llega para una reunión en el Capitolio en Washington, el 21 de mayo del 2019. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

Las citaciones se emitieron en días recientes y representan un esfuerzo del Departamento de Justicia por seguir adelante con la investigación, incluso mientras una fiscal de carrera con sede en Florida dejó el caso tras expresar dudas sobre la viabilidad legal de una posible acusación penal.

Desde entonces, un exabogado del Departamento de Justicia que se desempeñó como fiscal principal en la década de 1980 y que más tarde respaldó los esfuerzos legales del presidente Donald Trump para revertir su derrota electoral de 2020 ha prestado juramento para fungir como asesor especial del fiscal general y tiene previsto trabajar en la investigación.

La investigación sobre Brennan es una de varias pesquisas penales que el Departamento de Justicia ha abierto durante el último año contra adversarios percibidos de Trump. Se centra en una de las principales quejas del presidente republicano: el hallazgo de la comunidad de inteligencia estadounidense de que Rusia interfirió a su favor durante su exitosa campaña presidencial de 2016.

Las citaciones fueron descritas por personas con conocimiento de ellas que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para abordar una investigación penal en curso. Al menos tres fueron emitidas, señalaron dos de las personas. CBS News informó antes sobre el asunto.

Brennan se desempeñó como director de la CIA bajo el presidente Barack Obama y ocupaba ese cargo cuando la comunidad de inteligencia publicó en enero de 2017 una evaluación que detallaba la interferencia rusa destinada a ayudar a Trump a derrotar a la candidata demócrata Hillary Clinton en 2016. Una investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller concluyó que Rusia intervino a favor de Trump y que su campaña acogió la ayuda, pero no encontró pruebas suficientes para demostrar una conspiración criminal.

El Departamento de Justicia recibió el año pasado una remisión penal del representante Jim Jordan, el presidente republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, según la cual Brennan hizo declaraciones falsas ante el comité en 2023 sobre la evaluación de la comunidad de inteligencia. Brennan y sus abogados han negado enérgicamente cualquier irregularidad.

La investigación se ha venido desarrollando durante meses en Florida, donde los investigadores han organizado entrevistas y emitido citaciones para obtener registros. Las citaciones más recientes buscan el testimonio ante el jurado en Washington, lo que indica que los fiscales prevén que tendrían que presentar cualquier caso penal en Washington, ya que allí fue donde tuvo lugar el testimonio de Brennan.

Se reveló el viernes que una fiscal en Florida que había estado manejando la investigación, Maria Medetis Long, dejó el caso. Expresó dudas sobre el tema y fue apartada, comentó otra persona familiarizada con el asunto.

Desde entonces, el Departamento de Justicia ha designado a Joseph diGenova, de 81 años, un leal a Trump que se desempeñó como fiscal federal en Washington durante parte de la década de 1980, para fungir como asesor especial del fiscal general. Prestó juramento el lunes en Florida y tiene previsto trabajar en la investigación sobre Brennan.

DiGenova respaldó las afirmaciones falsas de Trump de que le robaron las elecciones de 2020. Ese año acaparó titulares cuando afirmó que Chris Krebs, un alto funcionario de ciberseguridad del gobierno de Trump quien determinó que no hubo fraude, debería ser asesinado. DiGenova se disculpó posteriormente y una demanda presentada en su contra por Krebs fue retirada.

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La corresponsal Alanna Durkin Richer contribuyó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP