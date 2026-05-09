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Freeman y Ohtani guían a Dodgers a victoria de 3-1 ante Sale y Bravos

LOS ÁNGELES (AP) — Freddie Freeman sacudió un jonrón, Shohei Ohtani pegó un sencillo que significó la ventaja y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el viernes 3-1 a los Bravos de Atlanta en un duelo entre líderes divisionales de la Liga Nacional.

Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, hace un gesto hacia los fanáticos luego de conectar un jonrón ante los Bravos de Atlanta, el viernes 8 de mayo de 2026 (AP Foto/Jessie Alcheh)
Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, hace un gesto hacia los fanáticos luego de conectar un jonrón ante los Bravos de Atlanta, el viernes 8 de mayo de 2026 (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

Ohtani impulsó al venezolano Miguel Rojas para poner a los Dodgers arriba 2-1 con dos outs en la quinta entrada. Rojas llegó a segunda base por un error de tiro del campocorto Jim Jarvis para abrir el inning.

Freeman inauguró el sexto capítulo con su cuarto jonrón, un batazo de 413 pies por el jardín central. Había pasado 25 juegos sin conectar uno.

Alex Vesia (1-0) consiguió un out como relevista para llevarse la victoria, y Tanner Scott lanzó una novena perfecta para su tercer salvamento.

El as de Atlanta, Chris Sale (6-2), permitió tres carreras —dos limpias— y cinco hits en siete entradas. Ponchó a siete y no dio bases por bolas.

Michael Harris II se fue de 4-4, pero los Bravos sufrieron su octava derrota consecutiva en el Dodger Stadium.

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