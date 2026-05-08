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Frankfurt es superado por Dortmund y ve desvanecerse sus sueños europeos

DORTMUND, Alemania (AP) — Las esperanzas del Eintracht Frankfurt de asegurarse fútbol europeo la próxima temporada recibieron un golpe potencialmente fatal cuando dejó escapar una ventaja temprana y perdió 3-2 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga el viernes.

Jugadores del Frankfurt se paran frente a sus fanáticos después de la derrota en partido de fútbol de la Bundesliga frente a Borussia Dortmund, el viernes 8 de mayo de 2026, en Dortmund, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner)
Jugadores del Frankfurt se paran frente a sus fanáticos después de la derrota en partido de fútbol de la Bundesliga frente a Borussia Dortmund, el viernes 8 de mayo de 2026, en Dortmund, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner) AP

El joven delantero Can Uzun silenció a la afición local con menos de dos minutos disputados al adelantar al visitante tras un excelente trabajo dentro del área de Mahmoud Dahoud.

Sin embargo, el Dortmund anotó dos veces en la antesala del descanso para tomar el control.

La magnífica definición de Serhou Guirassy, tras un centro de Julian Ryerson, igualó el marcador a los 42 minutos y Nico Schlotterbeck puso al Dortmund por delante en el tiempo añadido de la primera parte.

Samuele Inácio puso el 3-1 con su primer gol con el club, al rematar de volea un centro de Max Beier.

Jonathan Burkardt recortó distancias para el Frankfurt a tres minutos del final, pero ya era demasiado tarde.

Con el Bayern Múnich ya coronado campeón y el Dortmund habiendo asegurado una de las cuatro plazas garantizadas para la Liga de Campeones, el equipo local tenía poco en juego.

Sin embargo, la victoria le garantizó el segundo puesto en la Bundesliga, dejándolo fuera del alcance del Leipzig.

El resultado, no obstante, fue doloroso para el Frankfurt, uno de los tres equipos con opciones de terminar séptimo y quedarse con la única plaza disponible para el repechaje de la Conference League.

La derrota le dio el impulso al Freiburg, que puede asegurar el séptimo lugar con una victoria en Hamburgo el domingo.

El Freiburg tiene 44 puntos y el Eintracht 43, tras haber disputado un partido más.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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