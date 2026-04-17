Frágil calma en Líbano mientras se mantiene tregua mediada por EEUU y las familias regresan a casa

Un miembro de Hezbollah hace guardia junto a un edificio destruido en Dahiyeh, un suburbio a, sur de Beirut, Líbano, el 17 de abril de 2026, tras una tregua entre Israel y Hezbollah. (AP Foto/Bilal Hussein) AP

A primera hora de la mañana había filas kilométricas en la carretera que conduce al sur, hasta el dañado puente Qasmiyeh sobre el río Litani, un cruce clave que conecta la ciudad costera sureña de Tiro con el norte. Los vehículos, cargados hasta arriba con colchones, maletas y pertenencias rescatadas, avanzaban lentamente por el único carril abierto, reparado a toda prisa después de un ataque aéreo israelí apenas un día antes.

Los conductores que regresaban a sus aldeas por las carreteras de la costa se animaban entre sí, hacían la señal de la victoria con los dedos e intercambiaban bendiciones.

La última guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah desplazó a más de un millón de personas. Pese a las advertencias de funcionarios libaneses de no tratar de regresar de inmediato a sus hogares, muchos pusieron rumbo al sur en las horas posteriores a que se declarara el alto el fuego. La tregua pareció mantenerse en gran medida durante la noche.

En aldeas del sur como Jibsheet, un goteo de residentes volvió a bloques de apartamentos arrasados y a calles cubiertas con trozos de concreto, persianas de aluminio retorcidas y cables eléctricos colgantes.

“Me siento libre al estar de vuelta”, afirmó Zainab Fahas, de 23 años. “Pero miren, lo destruyeron todo: la plaza, las casas, las tiendas, todo”.

Muchos no creían que su calvario hubiera terminado realmente.

“Israel no quiere la paz”, manifestó Ali Wahdan, un paramédico de 27 años que caminaba con muletas sobre los escombros del cuartel general de los servicios de emergencia en Jibsheet. Resultó gravemente herido en un ataque aéreo israelí que alcanzó el edificio sin previo aviso durante la primera semana de la guerra.

“Ojalá fuera diferente”, añadió. “Pero esta guerra continuará”.

En el barrio de Haret Hreik, un suburbio en el sur de la capital, Beirut, edificios enteros quedaron reducidos a escombros tras semanas de intensos ataques israelíes. Ahmad Lahham, de 48 años, agitaba la bandera amarilla de Hezbollah de pie sobre una montaña de restos que antes eran el edificio donde vivía, que albergaba también una sucursal del brazo financiero del grupo, Al-Qard Al-Hassan.

“Estamos al servicio de los combatientes”, dijo Lahham reafirmando su lealtad a Hezbollah.

Elogió a Irán y señaló que la presión de Teherán en sus conversaciones con Estados Unidos condujo a la tregua, y condenó el diálogo directo entre Líbano e Israel.

“Solo los iraníes estuvieron con nosotros, nadie más”, apuntó calificando a los dirigentes de Líbano como “el liderazgo de la vergüenza”.

Un funcionario del gobierno local en Haret Hreik dijo que Israel atacó el vecindario 62 veces en las últimas seis semanas.

“Hemos podido retirar los escombros de los edificios parcialmente dañados, pero en los destruidos necesitaremos equipos especiales”, declaró Sadek Slim, vicealcalde del barrio, en una conferencia de prensa.

La zona estaba paralizada por el tráfico, con gente que volvía para revisar el estado de sus hogares y simpatizantes de Hezbollah que pasaban a toda velocidad en scooters, ondeando la bandera del grupo.

Mientras, en el hospital Al-Najda al Shaabiya de la ciudad sureña de Nabatiyeh, funcionarios locales indicaron que el jueves fue uno de los días con más ataques israelíes desde que el inicio del último choque entre Israel y Hezbollah.

La directora del hospital, Mona Abou Zeid, contó que siguieron recibiendo heridos por ataques israelíes cercanos hasta alrededor de una hora después de la entrada en vigor del alto el fuego a medianoche.

Entre los heridos por las bombas en Nabatiyeh el jueves estaba Mahmoud Sahmarani, de 33 años, que dijo que había salido de casa para comprar carbón para su pipa de agua cuando un ataque alcanzó su edificio de cinco pisos y mató a su padre y a su primo mientras pelaban papas para el almuerzo. De su apartamento no queda más que escombros, y tanto él como el resto de su familia se quedaron sin hogar.

“Israel debería haberse retirado de Líbano”, manifestó desde una cama de hospital, con el ojo izquierdo hinchado y cerrado y la cabeza envuelta en vendas. “Si no los echamos, seguirán matándonos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP