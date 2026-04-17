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Ford retira 1,4 millones de camionetas F-150 para corregir problema de marcha

Ford está retirando del mercado casi 1,4 millones de sus camionetas F-150 en Estados Unidos debido a un problema con la palanca de cambios que podría provocar la pérdida de control de los vehículos y aumentar el riesgo de un choque.

ARCHIVO - Un trabajador inspecciona una nueva camioneta Ford F-150 con carrocería de aleación de aluminio en la planta de ensamblaje de la compañía en Kansas City, el 13 de marzo de 2015 en Claycomo, Missouri. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo)
ARCHIVO - Un trabajador inspecciona una nueva camioneta Ford F-150 con carrocería de aleación de aluminio en la planta de ensamblaje de la compañía en Kansas City, el 13 de marzo de 2015 en Claycomo, Missouri. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo) AP

El fabricante de automóviles tiene conocimiento de dos lesiones y un accidente posiblemente relacionados con el problema.

El llamado a reparación incluye camionetas ligeras F-150 con transmisión automática de seis velocidades que se produjeron entre el 12 de marzo de 2014 y el 18 de agosto de 2017.

El informe de retiro por seguridad de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) señala que algunas de las camionetas podrían presentar una señal intermitente de selección del sensor de rango de la transmisión hacia el módulo de control del tren motriz, lo que podría derivar en una reducción temporal e involuntaria a segunda velocidad. Esto puede causar una reducción brusca de la velocidad de los neumáticos durante un breve periodo, lo que en algunas situaciones podría hacer que los neumáticos traseras se deslicen hasta que disminuya la velocidad del vehículo.

Ford tiene conocimiento de 444 reclamaciones de garantía y 105 reportes de servicio al cliente que podrían estar vinculados al problema hasta principios de este mes.

Se notificará a los propietarios de los vehículos sobre el retiro por correo y se les indicará que lleven su vehículo a un concesionario Ford o Lincoln para que se actualice, sin costo, la calibración del módulo de control del tren motriz.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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