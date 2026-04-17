americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fondo soberano saudí vende 70% de participación en el club Al-Hilal

RIAD, Arabia Saudí (AP) — El fondo soberano de Arabia Saudí vendió su participación mayoritaria del Al-Hilal, uno de los principales equipos de fútbol del reino.

ARCHIVO - Foto del viernes 4 de julio del 2025, Mohammed Kanno del Al-Hilal patea el balón en el encuentro de cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes ante el Fluminense. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack, Archivo)
ARCHIVO - Foto del viernes 4 de julio del 2025, Mohammed Kanno del Al-Hilal patea el balón en el encuentro de cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes ante el Fluminense. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack, Archivo) AP

El Fondo de Inversión Pública anunció que venderá una participación del 70% del equipo que ha ganado un récord de 21 títulos de la liga saudí a Kingdom Holding Company, una firma dirigida por el príncipe Alwaleed bin Talal, miembro de la familia real de Arabia Saudí.

Al-Hilal era uno de los cuatro clubes de la Saudi Pro League controlados por el PIF. Los otros son Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo, así como Al-Ittihad y Al-Ahli. En el fútbol, el PIF también tiene una participación mayoritaria en el Newcastle de la Liga Premier inglesa.

El fondo de inversión señaló en un comunicado que la venta de Al-Hilal “se alinea con la estrategia del PIF de maximizar los rendimientos y reasignar capital dentro de la economía nacional” en su objetivo más amplio de impulsar “el desarrollo y la diversificación de Arabia Saudí”.

“El PIF está abriendo oportunidades para generar un impacto transformador en el sector deportivo saudí y ofrecer resultados positivos a largo plazo”.

El acuerdo se produjo la misma semana en que crecieron las especulaciones sobre si el PIF estaba a punto de recortar su respaldo financiero a la polémica competencia de golf LIV.

Tras informes de que el PIF se retiraría de LIV, el director ejecutivo de la competición indicó en un memorando a su personal —del que se envió una copia a The Associated Press— que la temporada 2026 seguiría adelante “exactamente como estaba previsto, sin interrupciones y a toda máquina”. Sin embargo, la situación más allá de 2026 seguía siendo incierta.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

Destacados del día

🚨 Dron militar de EEUU realiza vuelo de vigilancia alrededor de Cuba

🚨 Dron militar de EEUU realiza vuelo de vigilancia alrededor de Cuba

Mariela Castro arremete contra Trump y acusa a EE.UU. de influir en activismo en Cuba

Mariela Castro arremete contra Trump y acusa a EE.UU. de influir en activismo en Cuba

Administración TRUMP deporta 91 cubanos y cifra en 2026 se acerca a 500 retornados a la isla

Administración TRUMP deporta 91 cubanos y cifra en 2026 se acerca a 500 retornados a la isla

🚨 ¡ESTAMOS LISTOS PARA COMBATIR!: Miguel Díaz-Canel lanza advertencia tras posible ataque de EEUU

🚨 "¡ESTAMOS LISTOS PARA COMBATIR!": Miguel Díaz-Canel lanza advertencia tras posible ataque de EEUU

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter