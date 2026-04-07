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Fluminense iguala con La Guaira en inicio de fase de grupos de Copa Libertadores

Fluminense no pudo derribar la resistencia de Deportivo La Guaira y empató 0-0 el martes en el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Juan Perdomo, de Deportivo La Guaira, y Rene Rodrigues, de Fluminense de Brasil, persiguen un balón durante un partido de la Copa Libertadores, el martes 7 de abril de 2026 (AP Foto/Ariana Cubillos)
Juan Perdomo, de Deportivo La Guaira, y Rene Rodrigues, de Fluminense de Brasil, persiguen un balón durante un partido de la Copa Libertadores, el martes 7 de abril de 2026 (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

El equipo brasileño, campeón del torneo en 2023, fue claro dominador del partido disputado en Caracas, pero careció de precisión para trasladar su superioridad al marcador.

Las ocasiones más claras de Fluminense, que parte como favorito en el Grupo C de la competición, llegaron con disparos de Jhon Kennedy en el cierre de la primera parte y de Matheus Martinelli en el descuento, pero se toparon con las intervenciones del arquero local Cristopher Varela.

Varela, que debutó con la selección de Venezuela en marzo en un amistoso contra Trinidad y Tobago, fue el jugador más destacado del encuentro con siete atajadas.

En el otro partido de la zona, Independiente Rivadavia debutó en la Libertadores con un triunfo 1-0 sobre Bolívar.

El único tanto del cuadro mendocino, que se estrenó en torneos internacionales luego de ganar la Copa Argentina en 2025, llegó al primer minuto del encuentro con un centro de Matías Fernández, que el arquero Carlos Lampe desvió contra su arco.

Bolívar termino con 10 jugadores por la expulsión de José Sagredo a los 72 minutos.

Más tarde se disputaban los choques Barcelona–Cruzeiro, Always Ready–Liga de Quito, Universidad Católica–Boca Juniors y Deportes Tolima–Universitario.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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