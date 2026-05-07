FIFA triplica a 32.970 dólares el precio de sus mejores entradas para la final del Mundial

El organismo rector del fútbol enumeró esos asientos como de primera categoría frontal en su sitio de ventas.

La categoría de 10.990 dólares para la final estaba disponible el jueves por la noche únicamente para personas en sillas de ruedas o con requerimientos de accesibilidad facilitada.

Las entradas para la semifinal del 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, figuraban en 11.130, 4.330, 3.710 y 2.705 dólares. Las butacas para la semifinal del día siguiente en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta estaban en 10.635, 3.545 y 2.725 dólares.

Los asientos para el debut de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, estaban disponibles por 2.735, 1.940 y 1.120 dólares, mientras que las entradas para el partido de los estadounidenses del 19 de junio contra Australia en Seattle figuraban en 2.715 dólares.

Las entradas para el cierre de la fase de grupos de los estadounidenses contra Turquía en Inglewood el 25 de junio costaban 2.970, 1.345, 990 y 840 dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha defendido los precios de las entradas.

“Tenemos que mirar el mercado. Estamos en un mercado en el que el espectáculo es el más desarrollado del mundo, así que tenemos que aplicar las tarifas del mercado”, manifestó el martes Infantino en la Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills, California. “En Estados Unidos también está permitido revender entradas, así que si vendieras entradas a un precio demasiado bajo, esas entradas se revenderán a un precio mucho más alto.

"Y, de hecho, aunque algunas personas dicen que los precios de las entradas que tenemos son altos, aun así terminan en el mercado de reventa a un precio todavía más alto, más del doble de nuestro precio”, añadió. “No se puede ir a ver en Estados Unidos un partido universitario, por no hablar siquiera de un partido profesional de primer nivel y de cierto nivel, por menos de 300 dólares”.

En el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA, las entradas para la final estaban disponibles el jueves con precios que iban de 11.499.998,85 a 8.970 dólares. El precio más alto figuraba para una entrada a cuatro filas de la parte alta del anillo superior, en el bloque 307, fila 22, asiento 12.

La FIFA no controla los precios solicitados en su Mercado de Reventa/Intercambio, pero cobra una comisión de compra del 15% al comprador de cada entrada y una comisión de reventa del 15% al vendedor.

El mes pasado, alguien puso a la venta entradas para la final a 2.299.998,85 dólares.

“Si algunas personas ponen en el mercado secundario, en el mercado de reventa, algunas entradas para la final a 2 millones de dólares, primero, no significa que las entradas cuesten 2 millones de dólares y, segundo, no significa que alguien vaya a comprar esas entradas”, afirmó Infantino. “De hecho, si alguien compra una entrada para la final por 2 millones de dólares, yo personalmente llevaré un hot dog y una Coca-Cola para asegurarme de que tenga una gran experiencia”.

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FUENTE: AP