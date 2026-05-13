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Fanático cae en bullpen de los visitantes durante juego Reales-Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Un fanático cayó en el bullpen del equipo visitante del Rate Field la noche del miércoles, lo que provocó una demora durante el juego entre los Reales de Kansas City y los Medias Blancas de Chicago.

John Schreiber, relevista de los Reales de Kansas City, se ajusta la gorra durante el juego del miércoles 13 de mayo de 2026 ante los Medias Blancas de Chicago (AP Foto/Nam Y. Huh)
John Schreiber, relevista de los Reales de Kansas City, se ajusta la gorra durante el juego del miércoles 13 de mayo de 2026 ante los Medias Blancas de Chicago (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Kansas City tenía corredores en primera y segunda, sin outs, en la cuarta entrada cuando se produjo la demora.

Al parecer, trabajadores del estadio usaron una camilla para sacar al fanático del área del bullpen, más allá del muro del jardín derecho.

Los Medias Blancas informaron que el aficionado fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento.

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FUENTE: AP

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