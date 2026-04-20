Familia de EEUU pide a CIDH priorizar demanda contra Colombia por presunto feminicidio de su hija

El caso, investigado como un presunto feminicidio, ha permanecido estancado desde 2019, lo que llevó a sus padres a presentar la semana pasada un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dé prioridad a la demanda que interpusieron a inicios de marzo.

Esa demanda ante la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), refiere que Colombia habría incumplido su deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y violado el derecho de acceso a la justicia en el caso de Knight.

Kelly, de 34 años al momento de su muerte, fue hallada sin vida por su esposo colombiano en el apartamento donde vivían. La necropsia encontró hematomas y múltiples lesiones, sin embargo la causa de la muerte fue adjudicada a una “anoxia (falta de oxígeno) en estudio”. Nadie fue detenido ni acusado formalmente.

“No estamos satisfechos con Colombia. No se hizo nada por parte de la Fiscalía ni del médico forense”, lamentó la madre de la víctima, Lee Goodpaster Knight, en una conversación con The Associated Press desde Winston-Salem, en Carolina del Norte.

Ignacio Álvarez Martínez, abogado de la familia Knight y ex relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, explicó a AP que decidieron solicitar la priorización del caso para que la Comisión decida si darle o no trámite a la demanda de marzo. La priorización podría reducir el tiempo de espera de ese primer paso de un año a sólo unas semanas.

El esposo de Kelly, Esteban Camilo Bedoya Restrepo, dijo a AP que por recomendación legal no hará comentarios sobre el caso.

En tanto, la Fiscalía indicó a AP que el caso está a cargo de un fiscal especializado en feminicidios y se encuentra en indagación, es decir, la primera fase de la investigación. Agregó que hay “órdenes de policía judicial en desarrollo” y que remitió la información a la CIDH.

Un precedente para otros feminicidios

El caso de Kelly busca generar un precedente para que Colombia adopte una “política de general de Estado” que busque evitar los feminicidios, aseguró el abogado Álvarez Martínez.

Entre enero y septiembre de 2025 fueron documentados 621 feminicidios en el país —más de dos por día en promedio—, mientras en 2024 llegaron a 872, según el Observatorio de Feminicidios de Colombia.

Cada 25 de noviembre, durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los colectivos feministas colombianos reclaman celeridad en las investigaciones y condenan la impunidad persistente pese a que hace una década una ley tipificó el delito de feminicidio, que se castiga con hasta 50 años de prisión.

Para Susana Mejía, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres de Colombia, existe una “brecha crítica” entre la ley y su aplicación, dado que se estima que la tasa de impunidad en casos de violencia de género supera el 90%.

“Nunca lo superas del todo (el dolor)... No lo consigues, no puedes cerrar el capítulo”, lamentó Raymond Allen Knight, padre de Kelly.

FUENTE: AP