Fabian Hurzeler renueva contrato para seguir con el Brighton hasta el 2029

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ARCHIVO - Foto del 24 de julio del 2024, el entrenador del Brighton Fabian Hurzeler sonríe antes de un amistoso ante el Kashima Antlers en Tokio (AP Foto/Shuji Kajiyama, Archivo) AP

Hurzeler, de 33 años, quien según reportes despertaba interés del Bayer Leverkusen, ha llevado al Brighton a la pelea por los puestos europeos. Los Seagulls ocupan el octavo lugar antes del partido del sábado contra Wolverhampton.

“Esta temporada, ha construido sobre los cimientos establecidos durante su primera campaña, en la que nos llevó a un meritorio octavo puesto”, manifestó el presidente Tony Bloom en el anuncio del equipo. “Durante su etapa como entrenador principal, el equipo ha mostrado resiliencia, intensidad y control. Con tres partidos por disputar, estamos presionando para cerrar con fuerza.

“Los principios y el enfoque de Fabian están alineados con nuestros valores como club”, añadió Bloom, “y estamos encantados de haber acordado esta nueva ampliación de contrato; refleja nuestro compromiso con una visión compartida a largo plazo”.

Hurzeler, nacido en Texas, se convirtió en el entrenador permanente más joven en la historia de la Liga Premier cuando se incorporó al Brighton en junio de 2024, después de conducir al St. Pauli al ascenso a la máxima división de Alemania.

El contrato de Hurzeler estaba previsto que expirara después de la próxima temporada. El Brighton describió el acuerdo del jueves como un “nuevo contrato de tres años”.

“Me encanta trabajar para este club y vivir en la ciudad, y estoy encantado de haber acordado un nuevo contrato”, expresó Hurzeler. “Contar con este compromiso a largo plazo por parte del club es un honor, y solo refuerza mi deseo de tener éxito al cumplir nuestra visión compartida a largo plazo”.

Nacido en Estados Unidos, Hurzeler y su familia regresaron a Europa cuando él tenía 2 años, y creció en el área de Múnich. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP