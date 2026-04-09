Expresidente de Honduras afirma que una corte de EEUU anuló su condena por tráfico de drogas

“Borrón y cuenta nueva”, posteó el expresidente en la red social X, confirmando la noticia. Minutos después hizo otra publicación que mostraba dos páginas que dijo son el “fallo del tribunal de apelaciones del segundo circuito”.

Hernández fue extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos acusado de narcotráfico y en junio de 2024 fue condenado a una pena de 45 años de cárcel.

Sin embargo, en noviembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó la sorpresiva decisión de indultar al exgobernante hondureño, alegando que durante el proceso judicial fue “tratado de manera muy dura e injusta”.

El mismo miércoles, la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, ofreció una conferencia de prensa en su residencia de Tegucigalpa a la que el expresidente se conectó de forma virtual.

Tras agradecer por el fallo a Dios, a Trump, a su familia y a todos lo que lo apoyaron, Hernández informó que el fallo ordena al juez Kevin Castle, quien lo condenó, anular su veredicto totalmente y desestimar todos los cargos en su contra.

Aprovechó la conferencia para solicitar al Ministerio Público de Honduras la devolución de los bienes que le fueron incautados en el marco de su juicio en Estados Unidos.

También le pidió al juez hondureño que emitió una orden de captura en su contra que la suspenda.

“Quiero llegar a Honduras a enfrentar ese juicio infame”, dijo.

Renato Stabille, su abogado en Estados Unidos, presentará el jueves la resolución de la corte de apelaciones al juez Castle, indicó García.

Según García, el fallo de la corte de apelaciones “significa que se elimina por completo la condena y los cargos han sido desestimados, no existen más y se ha comprobado una vez más que es completamente inocente”, subrayó.

FUENTE: AP