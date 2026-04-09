Expolicía de NY recibe de 3 a 9 años de prisión por lanzar una nevera que causó choque mortal

El exsargento de la policía de Nueva York, Erik Duran, durante su audiencia de sentencia en la Sala de Justicia del Condado de Bronx, el jueves 9 de abril de 2026, en Nueva York, tras ser declarado culpable por arrojar una hielera portátil llena de refrescos contra el sospechoso Eric Duprey, que huía y estrelló su scooter motorizado y murió. (AP Foto/Michael R. Sisak) AP

El exagente, Erik Duran, fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Eric Duprey en 2023. El exsargento sostuvo que intentaba proteger a otros agentes del scooter que se aproximaba.

“Acepté este trabajo para salvar vidas. Me sentí terrible en cuanto vi que Eric Duprey se estrelló”, declaró Duran el jueves ante el tribunal, y afirmó que “hizo todo lo que pudo” para atender las lesiones del hombre.

Añadió que nunca quiso que esto pasara, dirigiéndose directamente en español a la familia de Duprey, según tradujo un intérprete judicial.

Gretchen Soto, la madre de Duprey, lloró mientras el exagente hablaba. Media hora antes, le había dicho al tribunal: “No hay palabras para expresar lo que siento”.

El juez Guy Mitchell indicó que no aceptaba la defensa del exsargento de que sus acciones estaban justificadas.

“El tribunal cree que el acusado, el sargento Duran, estaba molesto porque el señor Duprey se estaba escapando” y reaccionó arrojando la nevera, señaló el impartidor de justicia.

Duran fue puesto bajo custodia de inmediato tras la sentencia. Su abogado, Arthur Aidala, indicó que pedirá a un tribunal de apelaciones la libertad bajo fianza de su cliente mientras se resuelve la apelación, lo que permitiría que Duran quedara en libertad mientras impugna su condena.

“¡Nadie está por encima de la ley!”, gritó una mujer en el pasillo fuera de la sala después de que se anunciara la sentencia.

Después, Soto y su pareja, Pearl Velez, afirmaron que no aceptaban la disculpa de Duran.

“¿Cómo vas a decir ‘lo siento’ ahora?”, cuestionó Velez.

El caso ha movilizado a la policía por un lado y a activistas por la rendición de cuentas por el otro. El sindicato de Duran, la Sergeants Benevolent Association, asegura que miles de agentes han firmado una petición en línea para solicitar que se le evite ir a prisión.

Agentes con chaquetas del Departamento de Policía de Nueva York recorrieron el jueves el pasillo de un tribunal del Bronx antes de la sentencia, mientras un par de docenas de manifestantes protestaban afuera para exigir justicia para Duprey.

Los fiscales de la oficina de la fiscal general estatal Letitia James solicitaron una pena de entre tres y nueve años de prisión para Duran, al afirmar que causó de manera temeraria la muerte de Duprey.

“Lo hizo mientras estaba de servicio”, y luego intentó encubrir sus acciones”, declaró ante el tribunal el fiscal Joseph Bianco.

Duran y sus abogados aún no habían tenido la oportunidad de hablar.

El exagente formaba parte de un grupo policial de narcóticos que realizaba una operación de “compra y arresto” en el Bronx el 23 de agosto de 2023. La policía indicó que Duprey le vendió drogas a un agente encubierto y luego intentó huir en un scooter.

Un video de vigilancia mostró a Duprey conduciendo el scooter motorizado por una acera hacia un grupo de personas. Al acercarse, el entonces sargento —que no estaba uniformado— tomó la nevera de un transeúnte y la arrojó.

El recipiente, lleno de hielo, agua y refrescos, golpeó a Duprey. Él perdió el control del scooter, se estrelló contra un árbol y cayó sobre el pavimento. Duprey, de 30 años, no llevaba casco. Sufrió lesiones mortales en la cabeza y murió casi al instante, según los fiscales.

Ellos argumentaron que Duran tuvo tiempo suficiente para advertir a los demás que se apartaran, pero en cambio arrojó la nevera porque estaba enojado.

Duran, sin embargo, declaró en su juicio que tomó una decisión en una fracción de segundo para mantener a salvo a otros agentes del scooter que iba a toda velocidad hacia ellos.

“Iba a estrellarse contra nosotros”, dijo Duran en ese momento, y añadió: “lo único para lo que tuve tiempo fue intentar detenerlo de nuevo o tratar de que cambiara de dirección”.

Duran optó por que Mitchell, y no un jurado, decidiera el caso.

El presidente de la Sergeants Benevolent Association, Vincent Vallelong, afirmó que la condena envió “un mensaje terrible a los policías que trabajan duro” sobre los costos de defenderse a sí mismos y a otros agentes.

Duran fue agente del Departamento de Policía de Nueva York durante 13 años antes de ser suspendido tras el choque. Fue expulsado del cuerpo después de su condena en febrero pasado.

Duprey trabajaba como repartidor y tenía tres hijos pequeños. Su madre, Gretchen Soto, quien dijo que sostuvo una videollamada con él justo antes de que muriera, ha cuestionado las afirmaciones policiales de que vendió drogas y huyó de los agentes.

Ella le dijo al juez el jueves que su hijo “no es solo un nombre, no es solo un caso más”.

“Es un incidente injusto”, manifestó Soto a través de un intérprete de español. “Como madre, ahora tengo que extrañarlo todos los días”.

___

La periodista de The Associated Press Jennifer Peltz contribuyó a este reportaje.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP