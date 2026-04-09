americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Expolicía de NY recibe de 3 a 9 años de prisión por lanzar una nevera que causó choque mortal

NUEVA YORK (AP) — Un exsargento de la policía de la ciudad de Nueva York fue condenado el jueves a entre tres y nueve años de prisión por arrojar una nevera portátil de picnic llena de bebidas a un sospechoso que huía, quien luego se estrelló con su scooter motorizado y murió.

El exsargento de la policía de Nueva York, Erik Duran, durante su audiencia de sentencia en la Sala de Justicia del Condado de Bronx, el jueves 9 de abril de 2026, en Nueva York, tras ser declarado culpable por arrojar una hielera portátil llena de refrescos contra el sospechoso Eric Duprey, que huía y estrelló su scooter motorizado y murió. (AP Foto/Michael R. Sisak)
El exsargento de la policía de Nueva York, Erik Duran, durante su audiencia de sentencia en la Sala de Justicia del Condado de Bronx, el jueves 9 de abril de 2026, en Nueva York, tras ser declarado culpable por arrojar una hielera portátil llena de refrescos contra el sospechoso Eric Duprey, que huía y estrelló su scooter motorizado y murió. (AP Foto/Michael R. Sisak) AP

El exagente, Erik Duran, fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Eric Duprey en 2023. El exsargento sostuvo que intentaba proteger a otros agentes del scooter que se aproximaba.

“Acepté este trabajo para salvar vidas. Me sentí terrible en cuanto vi que Eric Duprey se estrelló”, declaró Duran el jueves ante el tribunal, y afirmó que “hizo todo lo que pudo” para atender las lesiones del hombre.

Añadió que nunca quiso que esto pasara, dirigiéndose directamente en español a la familia de Duprey, según tradujo un intérprete judicial.

Gretchen Soto, la madre de Duprey, lloró mientras el exagente hablaba. Media hora antes, le había dicho al tribunal: “No hay palabras para expresar lo que siento”.

El juez Guy Mitchell indicó que no aceptaba la defensa del exsargento de que sus acciones estaban justificadas.

“El tribunal cree que el acusado, el sargento Duran, estaba molesto porque el señor Duprey se estaba escapando” y reaccionó arrojando la nevera, señaló el impartidor de justicia.

Duran fue puesto bajo custodia de inmediato tras la sentencia. Su abogado, Arthur Aidala, indicó que pedirá a un tribunal de apelaciones la libertad bajo fianza de su cliente mientras se resuelve la apelación, lo que permitiría que Duran quedara en libertad mientras impugna su condena.

“¡Nadie está por encima de la ley!”, gritó una mujer en el pasillo fuera de la sala después de que se anunciara la sentencia.

Después, Soto y su pareja, Pearl Velez, afirmaron que no aceptaban la disculpa de Duran.

“¿Cómo vas a decir ‘lo siento’ ahora?”, cuestionó Velez.

El caso ha movilizado a la policía por un lado y a activistas por la rendición de cuentas por el otro. El sindicato de Duran, la Sergeants Benevolent Association, asegura que miles de agentes han firmado una petición en línea para solicitar que se le evite ir a prisión.

Agentes con chaquetas del Departamento de Policía de Nueva York recorrieron el jueves el pasillo de un tribunal del Bronx antes de la sentencia, mientras un par de docenas de manifestantes protestaban afuera para exigir justicia para Duprey.

Los fiscales de la oficina de la fiscal general estatal Letitia James solicitaron una pena de entre tres y nueve años de prisión para Duran, al afirmar que causó de manera temeraria la muerte de Duprey.

“Lo hizo mientras estaba de servicio”, y luego intentó encubrir sus acciones”, declaró ante el tribunal el fiscal Joseph Bianco.

Duran y sus abogados aún no habían tenido la oportunidad de hablar.

El exagente formaba parte de un grupo policial de narcóticos que realizaba una operación de “compra y arresto” en el Bronx el 23 de agosto de 2023. La policía indicó que Duprey le vendió drogas a un agente encubierto y luego intentó huir en un scooter.

Un video de vigilancia mostró a Duprey conduciendo el scooter motorizado por una acera hacia un grupo de personas. Al acercarse, el entonces sargento —que no estaba uniformado— tomó la nevera de un transeúnte y la arrojó.

El recipiente, lleno de hielo, agua y refrescos, golpeó a Duprey. Él perdió el control del scooter, se estrelló contra un árbol y cayó sobre el pavimento. Duprey, de 30 años, no llevaba casco. Sufrió lesiones mortales en la cabeza y murió casi al instante, según los fiscales.

Ellos argumentaron que Duran tuvo tiempo suficiente para advertir a los demás que se apartaran, pero en cambio arrojó la nevera porque estaba enojado.

Duran, sin embargo, declaró en su juicio que tomó una decisión en una fracción de segundo para mantener a salvo a otros agentes del scooter que iba a toda velocidad hacia ellos.

“Iba a estrellarse contra nosotros”, dijo Duran en ese momento, y añadió: “lo único para lo que tuve tiempo fue intentar detenerlo de nuevo o tratar de que cambiara de dirección”.

Duran optó por que Mitchell, y no un jurado, decidiera el caso.

El presidente de la Sergeants Benevolent Association, Vincent Vallelong, afirmó que la condena envió “un mensaje terrible a los policías que trabajan duro” sobre los costos de defenderse a sí mismos y a otros agentes.

Duran fue agente del Departamento de Policía de Nueva York durante 13 años antes de ser suspendido tras el choque. Fue expulsado del cuerpo después de su condena en febrero pasado.

Duprey trabajaba como repartidor y tenía tres hijos pequeños. Su madre, Gretchen Soto, quien dijo que sostuvo una videollamada con él justo antes de que muriera, ha cuestionado las afirmaciones policiales de que vendió drogas y huyó de los agentes.

Ella le dijo al juez el jueves que su hijo “no es solo un nombre, no es solo un caso más”.

“Es un incidente injusto”, manifestó Soto a través de un intérprete de español. “Como madre, ahora tengo que extrañarlo todos los días”.

___

La periodista de The Associated Press Jennifer Peltz contribuyó a este reportaje.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

TRAGEDIA EN DORAL: DOS ESTUDIANTES MUEREN TRAS ACCIDENTE EN TESLA QUE SE INCENDIÓ

TRAGEDIA EN DORAL: DOS ESTUDIANTES MUEREN TRAS ACCIDENTE EN TESLA QUE SE INCENDIÓ

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE CALUMNIA

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter