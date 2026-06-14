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Exlíder del Senado Mitch McConnell está hospitalizado

WASHINGTON (AP) — El senador republicano Mitch McConnell fue ingresado en un hospital el domingo, informó su portavoz, pero no había información inmediata sobre por qué estaba allí ni sobre su pronóstico.

El senador republicano Mitch McConnell en el Congreso en Washington el 19 de mayo del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite)
El senador republicano Mitch McConnell en el Congreso en Washington el 19 de mayo del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

McConnell, de 84 años, fue el líder del Senado que más tiempo ha ocupado ese cargo en la historia antes de apartarse de esa función mientras termina su último mandato, que concluye en enero.

“El senador McConnell fue ingresado en el hospital esta mañana. Está recibiendo una atención excelente”, declaró el portavoz David Popp en un comunicado, sin dar más detalles.

No queda claro si el legislador de Kentucky se encontraba en Washington, en su estado natal o en otro lugar.

La salud de McConnell ha sido objeto de escrutinio durante años.

Se cayó y se torció la muñeca al salir de un almuerzo del Partido Republicano en diciembre de 2024. Fue hospitalizado con una conmoción cerebral en marzo de 2023 y se ausentó varias semanas del trabajo tras caerse en un hotel de Washington. Después de regresar, se quedó paralizado dos veces durante conferencias de prensa ese verano, mirando al vacío antes de que colegas y personal acudieran en su ayuda.

McConnell tuvo polio en su primera infancia y desde hace tiempo ha reconocido que, ya de adulto, tiene cierta dificultad para caminar y subir escaleras. Además de su caída de 2023, también tropezó y se cayó en 2019 en su casa en Kentucky. Fue operado por una fractura de hombro.

McConnell fue elegido por primera vez al Senado en 1984 y fue el líder republicano desde 2007 hasta el año pasado, desempeñándose durante ese periodo tanto como líder de la mayoría como de la minoría.

Sigue activo en el Senado, presentándose a trabajar cuando la cámara está en sesión, y recientemente presidió audiencias públicas e interrogó con dureza a funcionarios desde su puesto como presidente del subcomité de defensa del Comité de Asignaciones Presupuestarias. Ha utilizado de manera intermitente una silla de ruedas para desplazarse por el Capitolio y, como exlíder del Congreso, suele tener a su lado a su equipo de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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