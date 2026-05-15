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Exjugador de la NFL Josh Mauro murió por sobredosis de fentanilo, cocaína y etanol, según registros

TEMPE, Arizona (AP) — El ex liniero defensivo de la NFL Josh Mauro murió por una combinación aguda de intoxicación por fentanilo, cocaína y etanol, según registros en línea de la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa.

ARCHIVO - Josh Mauro (97), ala defensiva de los Raiders de Oakland, durante la primera mitad del juego de la NFL contra los Broncos de Denver, el 9 de septiembre de 2019, en Oakland, California. (AP Foto/D. Ross Cameron, Archivo)
ARCHIVO - Josh Mauro (97), ala defensiva de los Raiders de Oakland, durante la primera mitad del juego de la NFL contra los Broncos de Denver, el 9 de septiembre de 2019, en Oakland, California. (AP Foto/D. Ross Cameron, Archivo) AP

El informe indicó que Mauro, de 35 años, murió el 23 de abril y clasificó la muerte como accidental.

El jugador, de 1,98 metros y 132 kilos, disputó ocho temporadas en la NFL, incluidas seis con los Cardinals, una con los Giants de Nueva York y otra con los entonces Raiders de Oakland. Su campaña más productiva fue en 2016 con Arizona, cuando participó en 15 partidos, fue titular en 13 y terminó con 32 tacleadas.

Jugó en la universidad en Stanford y su última temporada en la NFL fue con los Cardinals en 2021. Mauro disputó un total de 80 juegos en el fútbol americano profesional, fue titular en 40 y registró cinco capturas en su carrera.

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Josh Mauro. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos quienes lo conocieron. Expresamos nuestras más profundas condolencias a todos los que lamentan esta pérdida”, manifestaron los Cardinals en un comunicado el 28 de abril.

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FUENTE: AP

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