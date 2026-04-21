Exfuncionario británico despedido dice que se vio presionado para aprobar a Mandelson como embajador

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El primer ministro británico, Keir Starmer, sale de su residencia oficial en Londres, el lunes 20 de abril de 2026 para una comparecencia en el Parlamento sobre el nombramiento de Peter Mandelson como embajador ante Washington.(AP Foto/Alastair Grant) AP ARCHIVO - Olly Robbins camina por Whitehall, Westminster, Londres, el 17 de enero de 2019. (Dominic Lipinski/PA via AP, Archivo) AP El exjefe de la Oficina de Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo sir Olly Robbins comparece ante el Comité de Exteriores en el Parlamento de Londres, el martes 21 de abril de 2026. (Cámara de los Comunes/Parlamento británico via AP) AP

Olly Robbins, exjefe del Ministerio de Exteriores, fue despedido por el primer ministro Keir Starmer la semana pasada. Declaró el martes ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes que existía un “ambiente de presión”.

Añadió que había “una expectativa muy, muy fuerte” de que Mandelson “tenía que estar en el cargo y en Estados Unidos lo antes posible”.

Starmer enfrenta llamados a dimitir tras revelarse que Mandelson recibió el puesto diplomático clave pese a no haber superado los controles de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP