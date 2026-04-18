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Eta hace historia como primera entrenadora de la Bundesliga y Bayern podría sellar título

BERLÍN (AP) — Marie-Louise Eta ha hecho historia como la primera entrenadora en la Bundesliga, pero su equipo, Union Berlin, no estuvo a la altura de la ocasión el sábado al perder 2-1 ante Wolfsburg.

La nueva entrenadora del club de fútbol de la Bundesliga alemana, FC Unión Berlín, Marie-Louise Eta, observa durante el calentamiento previo al partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el FC Unión Berlín y el Wolfsburgo en Berlín, Alemania, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)
La nueva entrenadora del club de fútbol de la Bundesliga alemana, FC Unión Berlín, Marie-Louise Eta, observa durante el calentamiento previo al partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el FC Unión Berlín y el Wolfsburgo en Berlín, Alemania, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

Le quedan cuatro partidos más para asegurarse de que el Union se mantenga en la máxima categoría antes de hacerse cargo del equipo femenino del club la próxima temporada.

Patrick Wimmer y Dženan Pejčinović marcaron temprano en cada tiempo para los visitantes, con lo que pusieron fin a una racha de 12 partidos sin ganar y reavivaron sus esperanzas de evitar el descenso. Wolfsburg sigue siendo el penúltimo, pero está a solo dos puntos de St. Pauli, que ocupa el puesto de repechaje por el descenso, con cuatro jornadas por disputarse.

Al final, el Union pagó el precio de su falta de eficacia tras generar las mejores ocasiones y cerrar el partido con fuerza. El gol de Oliver Burke en el minuto 85 llegó demasiado tarde para el equipo con sede en Köpenick.

El Union, que solo ha ganado dos partidos en 2026, despidió a Steffan Baumgart tras la derrota del fin de semana pasado en Heidenheim y se encuentra apenas seis puntos por encima de la zona de descenso.

Eta ya había hecho historia en 2023 como la primera asistente técnica en la Bundesliga masculina, también en el Union, y ha estado entrenando al equipo masculino sub-19 del club.

Bayern puede asegurar el título el domingo

Andrej Kramarić anotó dos penales para Hoffenheim en una victoria 2-1 sobre el Borussia Dortmund, segundo clasificado. Eso abre el camino para que el Bayern Múnich selle el título en casa ante Stuttgart el domingo.

El Bayern, al que le quedan cinco partidos por disputar frente a los cuatro del Dortmund, lidera por 12 puntos y necesita solo un punto más para asegurarse de terminar en la cima.

Werder Bremen reforzó sus esperanzas de permanencia con una victoria 3-1 en casa ante Hamburger SV en su derbi del norte. Bremen igualó a los visitantes con 31 puntos, cinco por encima de St. Pauli.

El Augsburg, ubicado en la mitad de la tabla, derrotó 2-1 como visitante al Bayer Leverkusen y golpeó las aspiraciones del equipo local de clasificarse a la Liga de Campeones.

Eintracht Frankfurt recibe a Leipzig más tarde.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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