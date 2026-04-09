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Estudio AP: Salario promedio en MLB marca récord de 5,34 millones de dólares. Mets lideran gasto

NUEVA YORK (AP) — El salario promedio de las Grandes Ligas aumentó 3,4% el día inaugural hasta un récord de 5,34 millones de dólares, según un estudio de The Associated Press, y los Mets de Nueva York encabezaron el gasto al inicio de la temporada por cuarto año consecutivo.

uan Soto de los Mets de Nueva York se desliza en el plato para anotar ante los Gigantes de San Francisco, el jueves 2 de abril de 2026. (AP Foto/Tony Avelar)
uan Soto de los Mets de Nueva York se desliza en el plato para anotar ante los Gigantes de San Francisco, el jueves 2 de abril de 2026. (AP Foto/Tony Avelar) AP

El jardinero de los Mets Juan Soto es el jugador mejor pagado por segunda temporada consecutiva, con 61,9 millones de dólares, y le siguió el jardinero de los Yankees Cody Bellinger, con 42,5 millones.

El lanzador de Filadelfia Zack Wheeler y el tercera base de los Mets Bo Bichette empataron en el tercer puesto con 42 millones. El primera base de Toronto Vladimir Guerrero Jr. fue quinto con 40,2 millones, apenas por delante del jardinero de los Yankees Aaron Judge, con 40 millones.

La nómina de los Mets, de 352,2 millones de dólares, quedó apenas por debajo del récord de 355,4 millones que establecieron en 2023 y subió desde los 322,6 millones del año pasado. El total de los Mets es más de cinco veces el de Cleveland, el equipo que menos gastó, con 62,3 millones.

Los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, fueron segundos con 316,6 millones, por debajo de los 319,5 millones del año pasado. El total de los Dodgers sería de 395,2 millones si los acuerdos de nueve jugadores con dinero diferido no se hubieran descontado a valor presente. Los Mets tienen acuerdos con dinero diferido con apenas tres jugadores y su total sería de 360 millones sin aplicar el descuento.

El promedio de MLB, de 5.335.966 dólares, aumentó desde 5.160.245 al inicio de la temporada pasada y ha subido 28% bajo el convenio colectivo de cinco años que vence en diciembre, un promedio de 5,6% anual.

Los cinco mayores gastadores no cambiaron respecto del año pasado: los Yankees fueron terceros (297,2 millones de dólares), seguidos por Filadelfia (282 millones) y Toronto (269 millones).

Seis clubes tuvieron nóminas de 250 millones de dólares, frente a cuatro; y 10 equipos tuvieron nóminas de 200 millones, un aumento desde nueve.

Ocho equipos estuvieron por debajo de 100 millones de dólares, frente a cinco.

Detroit tuvo el mayor incremento: subió 64,2 millones hasta 206,7 millones tras firmar al lanzador Framber Valdez, volver a firmar a Gleyber Torres con una oferta calificada y otorgar un gran aumento al as Tarik Skubal mediante arbitraje. Atlanta aumentó 44,1 millones, y los Cachorros de Chicago, Toronto y los Mets, poco menos de 30 millones.

Minnesota recortó la nómina en 46,3 millones desde el día inaugural del año pasado hasta 96,5 millones.

San Luis redujo su nómina del día inaugural de 141,5 millones a 100,4 millones. El gasto de los Cardenales incluye 44 millones que está pagando a Arizona y Boston como parte de canjes para deshacerse de Nolan Arenado, Sonny Gray y Willson Contreras, además de poco menos de 3,4 millones para Arenado como el valor presente de un bono de asignación de 6 millones que originalmente había sido dinero diferido adeudado en su contrato y que sigue siendo pagadero por los Cardenales en 2040 y 2041.

Otros equipos con grandes recortes incluyeron a los Guardianes (40,2 millones), Texas (37,3 millones) y Washington (23,3 millones).

Las nóminas incluyen a los 942 jugadores en los rosters del día inaugural y en las listas de lesionados. No incluyen a jugadores en la lista restringida, como Emmanuel Clase y Luis Ortiz, lanzadores de Cleveland; Jurickson Profar, jardinero de Atlanta; y Johan Rojas, jardinero de Filadelfia.

Tampoco reflejan a jugadores que comenzaron la temporada asignados a equipos de ligas menores, como Hyeseong Kim, segunda base de los Dodgers, y Yariel Rodríguez, lanzador de Toronto.

El salario medio del béisbol, el punto en el que hay un número igual de jugadores por encima y por debajo, subió a 1,4 millones de dólares desde 1,35 millones y se mantuvo por debajo del récord de 1,65 millones al inicio de 2015. Los rosters activos se ampliaron a 26 jugadores en 2021.

Los salarios promedio y mediano disminuyen a lo largo de la temporada a medida que los veteranos son dejados en libertad y reemplazados por jugadores más jóvenes que ganan más cerca del mínimo. MLB calculó el promedio final de 2025 en 4,61 millones de dólares y la asociación de jugadores en 4,72 millones.

Hubo 519 jugadores que ganaron 1 millón de dólares o más, el 55%, igual que el año pasado.

Diecinueve jugadores ganaron 30 millones de dólares o más, un aumento de cuatro; 74 estuvieron en 20 millones, frente a 66; y 168 en 10 millones, por debajo de 177.

Treinta y un jugadores cobraron el mínimo de 780.000 dólares.

Los 50 mejores pagados perciben 30% de los salarios, frente a 29% en los dos años anteriores, y los 100 primeros ganan 49%, frente a 48% el año pasado.

Las cifras de AP incluyen salarios y partes prorrateadas de bonos por firma y otros ingresos garantizados. Las cifras de nómina incorporan ajustes por transacciones en efectivo en canjes, bonos por firma que son responsabilidad del club que acepta el contrato, pagos por rescisión de opciones y pagos por terminación para jugadores liberados.

Las nóminas de MLB se basan en los rosters de 40 jugadores y fluctúan cada día según los movimientos de roster.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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