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Estudiantes y profesores de Guatemala protestan por reelección de rector de universidad pública

Antigua, GUATEMALA (AP) — Cientos de estudiantes, profesores y otros manifestantes protestaron el miércoles en Antigua Guatemala en contra de las cuestionadas elecciones que dieron como resultado la reelección del actual rector de la única universidad pública del país.

La policía bloquea una calle para impedir que los manifestantes lleguen al lugar donde las autoridades de la Universidad Pública de San Carlos se reúnen para nombrar a su rector, ya que los manifestantes consideran que la elección es ilegal, en Antigua (Guatemala), el miércoles 8 de abril de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo)
La policía bloquea una calle para impedir que los manifestantes lleguen al lugar donde las autoridades de la Universidad Pública de San Carlos se reúnen para nombrar a su rector, ya que los manifestantes consideran que la elección es ilegal, en Antigua (Guatemala), el miércoles 8 de abril de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo) AP

Con pancartas donde se leía “La universidad pública es de todos” y “La universidad es del pueblo y se defiende, hotel Casa Santo Domingo cómplice del fraude”, los manifestantes expresaron su oposición a Walter Mazariegos, el actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), a las afueras de ese reconocido hotel ubicado en Antigua Guatemala, a unos 45 kilómetros de la capital.

Al rato, la USAC renovó sus autoridades. Es una de las instituciones que este año procederán a hacerlo, como la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General.

Dentro de las instalaciones del hotel y con la sola presencia de votantes a favor de Mazariegos, el Consejo Superior Universitario integrado por afines al rector dio como único participante y ganador a Mazariegos. Afuera del lugar, los electores a los que no se les permitió ingresar hicieron una votación alternativa y eligieron a Rodolfo Chang como nuevo rector.

El presidente Bernardo Arévalo dijo que la “elección ilegal e ilegítima de Walter Mazariegos en la USAC es un ejemplo de cómo opera el Pacto de Corruptos", como ha llamado a un grupo de políticos, empresarios y funcionarios, entre otras personas, que buscan impunidad. También dijo en un mensaje en su cuenta de X que la reelección es "una antesala de lo que veremos en las elecciones, con un sistema represor, violento y dictatorial, que querrá mantenerse en el poder”.

Durante la protesta del miércoles empleados del hotel lanzaron gas pimienta a los manifestantes e impidieron la entrada a una jueza que intentaba realizar una diligencia judicial en el hotel, lo que generó en altercado durante el cual varias personas rompieron una puerta de entrada para procurar que la magistrada realizara la diligencia.

En 2022, cuando se realizaban elecciones, Mazariegos y otras autoridades universitarias bloquearon el acceso a algunos electores y permitieron que sólo quienes estaban a su favor entraran al recinto y votaran, lo que le garantizó el triunfo.

El martes varios altercados se registraron en el campus universitario ubicado en la capital guatemalteca, debido a que autoridades universitarias cerraron las instalaciones por supuestos trabajos de mantenimiento y ordenaron tener clases virtuales. También se prohibió celebrar allí la elección de rector.

Tras varias horas de protestas, varios estudiantes rompieron los portones de acceso al campus y tomaron la casa de estudios, mientras hombres con pasamontañas, armados con palos y bombas pirotécnicas, que aparentemente eran miembros de la seguridad de Mazariegos, trataron de detener el ingreso de los estudiantes.

El martes también fracasó el intento de un grupo de diputados para que se interviniera la universidad con el fin de evitar un posible fraude.

Laura Marroquín, diputada al Congreso que participó en la protesta en Antigua Guatemala, dijo que estaba ahí para acompañar a los estudiantes “Venimos a defender lo público, porque sabemos que lo público es de todos, es la única universidad pública y tiene participación en varias mesas de trabajo del Estado con voz y con voto y toma de decisiones”, dijo la legisladora a The Associated Press.

La Constitución establece que la USAC, con más de 300 años de antigüedad, es autónoma, recibe un 5% del presupuesto anual de la nación y no puede ser intervenida.

EEUU impuso la sanción a Mazariegos por socavar las instituciones democráticas al aceptar el cargo tras un cuestionado proceso electoral.

Organismos internacionales han expresado su inquietud por la situación de la USAC.

FUENTE: AP

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