Esto hay que saber sobre los terremotos en Venezuela

Un hombre camina frente a una vivienda dañada en Morón, cerca del epicentro de dos sismos que sacudieron Venezuela el día anterior, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Jacinto Oliveros) AP

Se ha reportado la desaparición de miles de personas y unas 1.500 han resultado heridas. Algunos de los daños más graves y de los mayores números de víctimas se registraron en La Guaira, una región costera al norte de Caracas, la capital.

Esto es lo que hay que saber sobre los terremotos y la búsqueda de sobrevivientes:

Los potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la falla de San Sebastián, en la costa norte de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Su intensidad fue una de las más fuertes que se haya percibido en Venezuela en más de un siglo.

El primer terremoto, un sismo precursor de magnitud 7,2, se produjo al oeste de Morón en la costa del Caribe, a unos 170 kilómetros (105 millas) al oeste de Caracas, con una profundidad de 22 kilómetros (unas 14 millas).

El segundo, el sismo principal de magnitud 7,5, tuvo su epicentro a 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón, con una profundidad de 10 kilómetros (unas 6 millas).

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que los terremotos consecutivos —conocidos como un “doblete sísmico” por sus similitudes en magnitud, tiempo y proximidad— fueron resultado de una falla de deslizamiento lateral superficial cerca del complejo límite entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica, según el USGS.

Hay muchas personas muertas, heridas o desaparecidas

Es probable que el número de muertos en Venezuela aumente a medida que los equipos de rescate revisen edificios derrumbados por el terremoto.

La presidenta interina Delcy Rodríguez manifestó que las autoridades han desplegado equipos de rescate de otras partes del país hacia La Guaira, donde decenas de edificios se han desplomado.

La ciudad, a unos 165 kilómetros (103 millas) al este del epicentro del sismo de magnitud 7,5, es una “zona de desastre”, afirmó.

Civiles y autoridades sacaron a sobrevivientes de entre los escombros de concreto, algunos cubiertos de polvo y sangre. Familias sollozaban frente a viviendas destruidas.

Las familias comenzaron a pegar volantes de personas desaparecidas con fotos de sus seres queridos, mientras otras compartían listas manuscritas de nombres mientras buscaban a quienes aún no han sido localizados.

Daños importantes en Caracas y más allá

El terremoto destruyó edificios en Caracas y provocó evacuaciones incluso en la Amazonía brasileña, a unos 1.700 kilómetros (1.050 millas) de distancia.

En el centro de Caracas, cientos de personas pasaron la noche acurrucadas en parques, estacionamientos y otros espacios abiertos.

Varias partes de la ciudad se quedaron sin electricidad y sin servicio de telefonía celular. El principal aeropuerto de Venezuela en Caracas sufrió daños y fue cerrado, el servicio del metro se suspendió y se cortó el gas natural.

Las clases también se cancelarán durante varios días, ya que las escuelas se utilizan como refugios y centros de donación.

Rodríguez señaló que el gobierno estaba creando un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares para hospitales y viviendas dañados por los terremotos.

Otro desafío para la líder de Venezuela

Los terremotos son otra crisis más para Rodríguez, la exvicepresidenta que asumió el cargo en enero después de que Estados Unidos capturó al expresidente Nicolás Maduro.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, están encarcelados en la ciudad de Nueva York mientras esperan juicio por cargos de narcotráfico.

Rodríguez heredó un país que ha estado en agitación económica durante más de una década.

Muchos venezolanos rechazan la legitimidad de su movimiento político, mientras que algunos leales han cuestionado su liderazgo y su relación cada vez más cercana con Estados Unidos.

Ayuda de otras naciones y de venezolanos en el extranjero

Estados Unidos informó el jueves que enviará a Venezuela dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbano y que proporcionará 150 millones de dólares en asistencia a través de organizaciones no gubernamentales y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Las Naciones Unidas dijeron el jueves que se espera que equipos internacionales de búsqueda y rescate comiencen a llegar “en las próximas horas”.

Otros de los países que han enviado ayuda a Venezuela son Qatar y México.

Venezolanos en Estados Unidos se apresuran a organizar campañas de donación. Más de 770.000 venezolanos viven en Estados Unidos, con grandes comunidades en Florida, Texas y Utah.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP