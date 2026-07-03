Esto hay que saber sobre el funeral y sepelio del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei

ARCHIVO – El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, habla durante las oraciones del viernes en la Universidad de Teherán, el 30 de julio de 1999. (AP Foto/Kamran Jebreili) AP

Durante el periodo de duelo, el cuerpo de Jamenei será trasladado por varias ciudades de Irán y del vecino Irak. Es probable que la teocracia iraní aliente al público, a los empleados del gobierno y a las fuerzas paramilitares a llenar las calles en su honor.

Jamenei, que dirigió Irán durante casi cuatro décadas, murió el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel iniciaron conjuntamente la guerra. El funeral se retrasó por la intensificación del conflicto.

El funeral servirá como una prueba para la golpeada teocracia iraní y su capacidad de convocar una demostración masiva de apoyo, en particular porque se produce seis meses después de la ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las protestas que se realizaron en todo el país contra el gobierno de Jamenei.

Una gran asistencia también podría aumentar el riesgo de estampidas mortales. Un incidente de ese tipo empañó el funeral del primer líder supremo de Irán, el ayatolá Rujolá Jomeini.

Un inestable periodo de alto el fuego, coronado por un acuerdo provisional con Estados Unidos, probablemente dio a las autoridades la confianza para celebrar la ceremonia y hacer que aparezcan altos funcionarios. Durante toda la guerra, Israel mató a dirigentes de alto rango, utilizando apariciones públicas para rastrearlos en al menos un caso.

Pero aún se desconoce si el hijo de Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, hará su primera aparición pública durante las ceremonias. El hijo del difunto líder, de quien se cree que resultó herido en el ataque que mató a su padre, permanece oculto.

Esto es lo que hay que saber sobre el funeral, cuyo inicio está previsto para el sábado en Teherán, la capital iraní.

El funeral de Jamenei durará varios días

El cuerpo de Jamenei estará expuesto en el Gran Mosalla de Teherán el sábado y el domingo. El lunes, será llevado en procesión por las calles de Teherán antes de ser trasladado a la ciudad seminario chií de Qom, a unos 120 kilómetros (75 millas) al sur. El martes se le rendirá homenaje allí.

El miércoles, el cuerpo del difunto líder será trasladado a Karbala, Irak, donde se encuentra el santuario del imán Hussein, el nieto del profeta Mahoma que, desde hace mucho tiempo, ha sido un símbolo de resistencia para los fieles chiíes. El miércoles también marcará el aniversario de las protestas contra el gobierno de Jamenei, en las que miles de personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, Jamenei será trasladado a Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán.

Jamenei será enterrado en un santuario chií sagrado

Las autoridades dicen que Jamenei será enterrado en Mashhad, en el santuario del imán Reza.

El imán Reza fue el octavo imán del islam chií. Millones de peregrinos visitan el santuario cada año. Un hadiz, o dicho, afirma que cualquiera que tenga tristeza o pecado encontrará alivio al visitarlo.

Muchos prominentes clérigos chiíes han sido enterrados allí, al igual que el fallecido presidente iraní Ebrahim Raisi, quien murió en un accidente de helicóptero en 2024.

El funeral del ayatolá Ruhollah Jomeini reunió a millones de dolientes

Millones de iraníes salieron a las calles para enterrar a Jomeini, quien lideró la Revolución Islámica de 1979, el 6 de junio de 1989. La situación rápidamente se salió de control. La gente se golpeaba el pecho rítmicamente bajo el calor del verano, y los lamentos de las mujeres se escuchaban por encima del ruido.

Los dolientes se abalanzaron sobre el féretro, lo que hizo que el cuerpo del líder religioso de 86 años, envuelto en una mortaja blanca, cayera entre la multitud. Los informes iniciales señalaron que al menos ocho personas murieron en medio del caos, mientras que unas 11.000 más resultaron heridas.

Existe la preocupación de que una estampida similar pueda desatarse durante el funeral de Jamenei, si las multitudes llegan a ser de millones. En 2020, durante el sepelio del fallecido general de la Guardia Revolucionaria, Qassem Soleimani, se registró una estampida en la que murieron al menos 56 personas y más de 2.000 resultaron heridas.

El funeral se produce entre cuestionamientos del acuerdo provisional sobre la guerra de Irán

El acuerdo provisional que se alcanzó en junio creó una ventana de 60 días para negociar los términos de un acuerdo final para poner fin a la guerra de Irán, incluidos los asuntos del programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz.

Las conversaciones técnicas comenzaron esta semana en Qatar, pero se han complicado por profundas discrepancias y por varios días de intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán sobre el futuro del estrecho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP