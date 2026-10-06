Estadounidense conspiró con joven que perpetró masacre en escuela de Canadá, dicen autoridades

En esta foto tomada con un teléfono, Mike Herrington, el agente especial del FBI a cargo del caso, habla con los medios de comunicación mientras el fiscal federal interino Neil Floyd, a la derecha, escucha, el martes 6 de octubre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manuel Valdés) AP

La fiscalía federal en Seattle indicó que James Cody Bryant, de Bellingham, Washington, se comunicó con Jesse Van Rootselaar en Columbia Británica durante al menos seis meses antes del tiroteo. Bryant, quien se identifica como mujer, no informó a la policía sobre los planes de Van Rootselaar, señalaron las autoridades.

W. Mike Herrington, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Seattle, manifestó que, sin la “lealtad mal encaminada” de Bryant y su disposición a transmitir en vivo los asesinatos, los funcionarios no sabían si Van Rootselaar habría seguido adelante con el ataque.

“Sin duda sabemos que la tiradora estaba preocupada de que no suficientes personas vieran la transmisión en vivo sin que Bryant la difundiera, y dependía de Bryant para amplificarla porque la tiradora no tenía muchos seguidores en redes sociales”, añadió Herrington.

Las autoridades sostienen que Van Rootselaar primero mató a su madre y a su hermanastro en su casa antes de atacar una escuela cercana en la comunidad montañosa de Tumbler Ridge, donde mató a cinco niños de 12 y 13 años, además de un asistente educativo. Otras 25 personas resultaron heridas.

Posteriormente, Van Rootselaar fue hallada muerta por lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida.

Los investigadores accedieron a la cuenta de Twitch de Van Rootselaar y encontraron que ella había iniciado una transmisión de video en vivo mientras estaba sentada en su vehículo con un rifle y un arma larga sobre el regazo. La transmisión duró unos 20 segundos antes de desconectarse y sólo fue vista por otra cuenta.

Bryant está acusada de ayudar a planificar el ataque

A Bryant se le imputó un cargo de conspiración para cometer asesinato en un país extranjero, una acusación “novedosa” para un caso como este, dijo el fiscal federal interino Neil Floyd durante una conferencia de prensa.

Bryant compareció por primera vez ante el tribunal el martes por la tarde y permanece detenida a la espera de una audiencia preliminar programada para el 20 de octubre. La oficina del defensor público federal, que representa a Bryant, no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Según la denuncia, al comunicarse por Discord con Van Rootselaar, Bryant le dio consejos tácticos sobre cómo llevar a cabo los asesinatos para lograr el mayor impacto.

Las autoridades señalaron que Bryant también le envió dinero a Van Rootselaar para comprar un encendedor que se usaría para construir un artefacto explosivo, y le dio consejos sobre cómo mantener el plan en secreto borrando mensajes en línea y usando redes privadas virtuales.

De acuerdo con la denuncia penal, Bryant y Van Rootselaar se conocieron en línea hace unos tres años en Omegle, un sitio de chat por video —ya cerrado— que conectaba a usuarios con desconocidos al azar. Sus comunicaciones fueron esporádicas durante el primer año porque ella fue “internada” tras considerarse que representaba un peligro para sí misma, indicó la denuncia. Fue recluida nuevamente después de prender fuego a su habitación. Pero hablaron a diario durante los seis meses previos al ataque, dijeron funcionarios.

“Van Rootselaar a menudo hablaba de planear usar armas para asesinar a miembros de su familia y a otras personas porque sentía que la habían maltratado”, señala la denuncia.

Herrington indicó que tanto Van Rootselaar como Bryant se identificaban como trans. Pero, agregó, las autoridades no tienen indicios de que esa fuera la razón por la que se mantuvieron conectadas en línea.

Bryant a veces instó a Van Rootselaar a reconsiderarlo

Las autoridades afirmaron que Bryant intentó disuadir a Van Rootselaar de cometer el ataque en distintos momentos.

“De verdad espero que hoy lo reconsideres”, le dijo Bryant en enero, según la denuncia. “Ojalá hubiera cualquier otro camino para ti; no deberías tener que hacer algo así”.

Pero, en última instancia, Bryant no alertó a la policía y, en cambio, brindó apoyo para llevar a cabo el tiroteo, dijeron las autoridades.

Cuando Van Rootselaar expresó preocupación de que Bryant “delatara” y avisara a las autoridades, Bryant le aseguró repetidamente que eso no ocurriría, según los funcionarios.

“Podría”, escribió Bryant, de acuerdo con el documento. “No quiero, la verdad. Sé que puedo como, salvar vidas supongo, pero no sé”.

El ministro canadiense de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, dijo en Ottawa que las acusaciones eran devastadoras.

“Nada devolverá las ocho vidas que fueron devastadas en febrero, pero es importante que quienes sean responsables rindan cuentas”, declaró Anandasangaree a periodistas.

Anandasangaree señaló que era demasiado pronto para decir si Bryant también podría enfrentar cargos en Canadá, pero añadió que un procesamiento canadiense sería posible si los investigadores determinan que se violaron leyes canadienses.

Tumbler Ridge, en las Montañas Rocosas canadienses, está a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al noreste de Vancouver, cerca de la frontera provincial con Alberta. El sitio web del gobierno provincial indica que la escuela secundaria Tumbler Ridge Secondary School tiene 175 estudiantes de 7mo a 12mo grados.

Las familias de las víctimas han demandado a la empresa de inteligencia artificial OpenAI en un tribunal federal de Estados Unidos, y quieren que el creador de ChatGPT rinda cuentas por no alertar a la policía sobre las interacciones alarmantes de la tiradora con el chatbot.

___ El reportero de The Associated Press Rob Gillies contribuyó a este despacho desde Toronto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP