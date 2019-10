Congresista demócrata se toma un selfie con póster del Ché

En el montaje se observan 8 fotografías donde la congresista resalta el trabajo realizado por ella y su equipo en el Capitolio norteamericano, al cual llegó tras las elecciones de medio término de 2018, sin embargo en la instantánea ubicada en la parte inferior derecha sobre una pared verde, se puede observar claramente la imagen del Ché con su característica boina negra mientras en el frente Omar se toma un selfie sonriente rodeada de mujeres.

El mensaje fue publicado en Twitter el pasado 21 de agosto pero no fue hasta el primero de octubre que avivó la controversia después de que en la misma red social Giancarlo Sopo, quien fuera asesor del ex congresista demócrata Joe García, le respondiera diciendo “ que alguien debe decir a Ilhan Omar, que no hay nada “cool” en posar para selfies en frente de un póster del Ché Guevara. Ese hombre fue un asesino.”

image.png

En declaraciones para America Noticias desde Texas, Sopo explicó que “Lamento mucho ver cómo se ha radicalizado el partido Demócrata. La mayoría de los demócratas son personas decentes y políticamente moderada, pero el liderazgo del partido ha sido imprudente y ha permitido que un grupúsculo de marxistas secuestrara lo que en su momento fue una institución honorable. Es bochornoso lo que está sucediendo.”

Sopo, escritor y estratega de Relaciones Públicas, renunció a su membresía al Partido Demócrata y se ha registrado como independiente.

Omar, una refugiada somalí quien se convirtió en la primera mujer negra musulmana en llegar al Congreso Federal, en su primer año en Washington se ha visto involucrada en varias polémicas por su apoyo a la causa de los palestinos, por sus declaraciones que podrían interpretarse como antisemitas e incluso en el plano de Latinoamérica criticó la postura del enviado Elliott Abrams para solucionar la crisis en Venezuela donde impera una dictadura.

También los senadores republicanos por Florida Marco Rubio y Rick Scott, ambos de la Florida, enviaron una carta a la presidenta del National Endowment of the Arts (NEA), Mary Anne Carter, preocupados porque en esa exposición se usó dinero de los contribuyentes norteamericanos para pagar por la misma.

La misiva señala: "Guevara fue un carnicero sádico que asesinó y torturó a personas inocentes. No creemos que los dólares de los contribuyentes estadounidenses que el Congreso asignó al National Endowment of the Arts se usen para glorificar o romantizar a un individuo que desdeñó abiertamente los principios y los derechos y libertades fundamentales de Estados Unidos".