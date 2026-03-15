Estados Unidos arrolla a Canadá en final de hockey sobre hielo en Juegos Paralímpicos

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Jugadores de Estados Unidos celebran tras ganar el partido por la medalla de oro de hockey sobre hielo entre Estados Unidos y Canadá en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026, en Milán, Italia, el domingo 15 de marzo de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni) AP

Jack Wallace anotó un triplete para ayudar a Estados Unidos a derrotar a Canadá 6-2 en la final de para hockey sobre hielo del domingo y convertirse en la primera nación en barrer los torneos de hockey en los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos.

Actualmente no hay una división femenina en los Paralímpicos, ya que está clasificado como un deporte de género abierto.

Fue, de manera notable, el quinto título paralímpico consecutivo para Estados Unidos y para el capitán Josh Pauls.

Mientras que en los Juegos Olímpicos el equipo masculino de Estados Unidos ganó el oro por primera vez desde el “Milagro sobre hielo” de 1980, en los Paralímpicos la historia es muy distinta.

Estados Unidos ha ganado ahora seis de las últimas siete ediciones de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Fue la tercera derrota consecutiva en la final para Canadá, que obtuvo su único oro de para hockey sobre hielo en hielo italiano, en Turín en 2006.

Antes, China se adjudicó una segunda medalla de bronce consecutiva al remontar tras encajar dos goles en los primeros tres minutos para vencer a República Checa 3-2.

La final del domingo estableció un nuevo récord de asistencia para este deporte en un torneo importante, ya que 10.755 aficionados llenaron las gradas, casi a su máxima capacidad. La marca se había fijado en el partido inaugural del torneo, cuando el encuentro de la ronda preliminar entre Estados Unidos y la nación anfitriona, Italia, atrajo a 8.992 espectadores. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP