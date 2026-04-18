Estados recuerdan a Charlie Kirk con nuevas leyes que promueven religión y libertad de expresión

ARCHIVO - Una persona deposita flores en un memorial improvisado en honor a Charlie Kirk, en la sede de Turning Point USA, el 11 de septiembre de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin, archivo) AP

El factor común: ambas se están llevando a cabo en nombre de Charlie Kirk.

Están entre las primeras iniciativas legales de lo que podría convertirse en múltiples homenajes estatales al activista conservador que fue asesinado el año pasado durante un acto en una universidad de Utah. Se ha presentado más de 60 proyectos de ley relacionados con Kirk en más de 20 estados con el objetivo de promover su ideología, establecer días oficiales de recuerdo o poner su nombre a carreteras y lugares públicos, según un análisis de The Associated Press realizado con el software de seguimiento legislativo Plural.

Igual que Kirk, conocido por sus controvertidos debates en campus universitarios, las iniciativas no están exentas de polémica.

Los legisladores republicanos de Kansas anularon el veto de la gobernadora, la demócrata Laura Kelly, para promulgar una ley que, según ella, “causaría confusión en tribunales y escuelas”.

En Tennessee, donde los republicanos controlan el gobierno estatal, algunos demócratas criticaron la legislación a favor de Kirk recordando lo que calificaron como comentarios racistas que realizó sobre pilotos negros y mujeres negras en cargos públicos.

“¿Cuántas veces nos hemos sentado aquí y hemos aguantado esto? ¿La Charlie Kirk Saves America Act (Ley Charlie Kirk Salva Estados Unidos), sea lo que sea eso? Vamos, compañeros. Señoras y señores, sigamos adelante”, dijo el representante estatal demócrata Sam McKenzie durante una reunión de comité en la que los republicanos respaldaron la “Charlie Kirk American Heritage Act” (Ley de Patrimonio Estadounidense Charlie Kirk).

No debe confundirse con la “Charlie Kirk Act” (Ley de Charlie Kirk) de Tennessee, aprobada recientemente por los republicanos. Esta iniciativa aborda la libertad de expresión en los campus e incluye una prohibición a las marchas de protesta de asistentes que interrumpan de forma intencionada a un orador.

La variedad de proyectos de ley a nombre de Kirk “muestra lo profunda que se siente su influencia, especialmente en la lucha por restaurar la diversidad intelectual y los valores fundamentales estadounidenses en la educación”, señaló Matt Shupe, portavoz de Turning Point USA, organización fundada por Kirk.

Tennessee enaltece valores cristianos en nombre de Kirk

Una ley que lleva el nombre de Kirk, sancionada esta semana por el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, ensalza la “influencia histórica de los valores judeocristianos en la libertad y las libertades arraigadas en nuestra cultura”.

Autoriza a las escuelas públicas y a las instituciones de educación superior a enseñar el papel positivo de la religión en la historia de Estados Unidos. Y enumera 19 ejemplos, comenzando con la organización de los peregrinos como iglesia e incluye la directriz de George Washington a los capellanes del ejército, el llamado de Benjamin Franklin a la oración en la convención constitucional y el impacto del evangelista cristiano Billy Graham.

Tennessee es uno de varios estados gobernados por republicanos que se han asociado con Turning Point USA para promover su presencia en escuelas secundarias con el llamado Club America. Decenas de líderes de clubes de Tennessee asistieron el mes pasado a una audiencia de un comité del Senado estatal para apoyar la legislación sobre religión en la historia.

Ben Mason, estudiante de penúltimo año de la Providence Academy en Johnson City, dijo que Kirk lo ayudó “a entender que Estados Unidos comenzó con valores judeocristianos”.

“Esto, por supuesto, no significa que se deba ser cristiano o creer en Dios para estar en Estados Unidos, pero se oirá hablar de nuestras raíces”, afirmó ante los legisladores.

Pero la líder demócrata del Senado, Raumesh Akbari, expresó su preocupación.

“Nuestras escuelas públicas no son realmente el lugar para promover una religión por encima de otra”, aseveró. “Sé que esa no es la intención declarada del proyecto de ley, pero creo que ese termina siendo el resultado”.

Kansas cita a Kirk para promover la libertad de expresión

Los legisladores convirtieron el nombre de Kirk en el acrónimo de la ley “Kansas intellectual rights and knowledge” (“derechos intelectuales y conocimiento de Kansas”), que considera las zonas al aire libre en los campus universitarios como foros para la libre expresión. El preámbulo de la iniciativa legal elogia a Kirk y cita un incidente de 2024 en la Universidad Estatal de Kansas en el que se apagó el micrófono de Kirk al final del tiempo asignado, lo que lo llevó a meterse entre la multitud para seguir respondiendo preguntas.

La medida limita las tarifas de seguridad que se cobran a organizaciones estudiantiles por eventos y prohíbe las “zonas de libertad de expresión” designadas que restringen el lugar donde se pueden llevar a cabo esas actividades. El fiscal general —o cualquier persona que crea que se vulneraron sus derechos— puede demandar a una institución para reclamar daños y perjuicios por importe de al menos 500 dólares por infracción, y 50 dólares por cada día que se siga produciendo.

El proyecto es similar a la Campus Free Expression Act (Ley de Libertad de Expresión en Campus), promovida por la Foundation for Individual Rights and Expression. Alrededor de la mitad de los estados ya cuentan con leyes de libertad de expresión en campus, según la fundación.

“Charlie Kirk fue asesinado por ejercer su derecho a la libertad de expresión y acercar a los jóvenes a valores conservadores", dijo el presidente del Senado de Kansas, Ty Masterson, tras la reciente anulación del veto de Kelly. "Su misión y legado seguirán vivos y protegerán el derecho a la libertad de expresión de todos los estudiantes universitarios en Kansas durante décadas”.

Los demócratas, aunque condenaron el asesinato de Kirk, se unieron para oponerse a la ley. El representante estatal demócrata Jerry Stogsdill indicó que los legisladores no deberían honrar a un activista cuyas declaraciones promovían “odio, intolerancia, misoginia y racismo”.

Más proyectos de ley pendientes en capitolios estatales

En Luisiana, los republicanos han propuesto un proyecto de ley apodado “Charlie Kirk Success Sequence Act” ("Ley de Secuencia del Éxito Charlie Kirk"), que exigiría que las escuelas públicas enseñen que las claves del éxito incluyen obtener un diploma en secundaria, incorporarse de inmediato al mercado laboral tras la secundaria o la universidad, y casarse antes de tener hijos.

Un comité del Senado dio curso a la iniciativa esta semana tras superar objeciones.

“¿Por qué enturbiar este proyecto poniéndole el nombre de una figura política controvertida?”, preguntó la senadora demócrata Katrina Jackson-Andrews, cuyo intento de eliminar el nombre de Kirk de la ley fracasó en el comité dominado por los republicanos.

“En los últimos 20 años, no se me ocurre nadie que haya tenido el tipo de impacto en nuestros estudiantes, en nuestros campus y en nuestras ciudades de Charlie Kirk”, afirmó el senador republicano Rick Edmonds, autor del texto.

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Los periodistas de The Associated Press Sara Cline, John Hanna y Jonathan Mattise contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP