Espera por conteo oficial mantiene en vilo a candidatos en Perú; Sánchez pide vigilar sus votos

Contabilizadas el 93,4% de las actas oficiales, Sánchez del partido Juntos por el Perú continúa sobre el ultraconservador Rafael López Aliaga de Renovación Popular por décimas de diferencia que representan poco más de 13.000 sufragios.

La derechista Keiko Fujimori de Fuerza Popular está a la cabeza con 17,05% de votos, seguida de Sánchez con el 12,00% y en tercer lugar López Aliaga con 11,92%, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a nuestros electores que estemos atentos”, dijo en rueda de prensa el candidato Sánchez, al considerar que la “voluntad del pueblo” ya ha sido expresada y descartó un “fraude” como alega su inmediato contendor.

El otrora ministro del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) se presentó junto a su abogado Luis Mendoza quien, según un análisis técnico propio, desestimó una reversión de la tendencia. Explicó, además, que un pedido de nulidad de los resultados sólo puede presentarse cuando éstos hayan sido proclamados oficialmente y cumpliendo los requisitos de ley.

López Aliaga protestó días atrás frente al Tribunal Electoral y exigió anular las elecciones; también pidió iniciar una insurgencia civil “si se termina de consumar el fraude”, de lo cual no presentó pruebas.

El ajustado margen de diferencia entre Sánchez y López Aliaga podrá resolverse cuando se incorporen unos 1.600 votos del extranjero y se solventen inconsistencias en miles de actas electorales.

Yessica Clavijo, secretaria de la Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo a cargo de la revisión, señaló el sábado a la radio RPP que los resultados finales podrían emitirse hasta mediados de mayo.

De 15.000 actas observadas “por algún error material” y que han sido remitidas desde el ONPE, el 10% cuentan con un pronunciamiento de los jueces, mientras unas 106 actas “irán a recuento de votos” por no haber podido ser cotejadas, precisó Clavijo. Añadió que aún deben recibirse más actas para revisión desde el organismo electoral.

Perú irá a un balotaje el 7 de junio porque ningún candidato ha logrado el 50% más uno de los votos válidos que exige la ley para ganar en primera vuelta.

El país andino celebró elecciones en medio de una crisis política entre el Parlamento y el Ejecutivo que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

FUENTE: AP