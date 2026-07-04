Eslovacos votan en referendo sobre pagos vitalicios para el primer ministro Fico

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, asiste a una conferencia de prensa conjunta con sus homólogos de Polonia, la República Checa y Hungría para concluir la cumbre de un día de los países del Grupo de Visegrado (V4) en el Castillo Real de Gödöllő, en el norte de Hungría, el martes 23 de junio de 2026. (Robert Hegedus/MTI vía AP) AP

También votarán si se reabre la fiscalía especial y la Agencia Nacional Criminal, que se ocupaban de delitos graves y corrupción.

El referéndum se produce tras una petición organizada por los Demócratas, un partido opositor prooccidental sin representación parlamentaria, y fue firmada por más de 350.000 ciudadanos en un país de 5,4 millones, el umbral exigido por ley.

Sólo un referéndum en la historia de Eslovaquia —la votación de 2003 sobre la pertenencia del país a la Unión Europea— tuvo éxito. Los demás fracasaron por la baja participación.

Los sondeos sugieren que la participación del sábado no alcanzará el 50% requerido.

Los primeros ministros eslovacos y los presidentes del Parlamento que hayan ejercido al menos dos mandatos tienen derecho a recibir un pago de por vida —una suma mensual equivalente a los salarios de los legisladores en el Parlamento— como parte de medidas para reforzar la seguridad de los principales políticos.

Los pagos se introdujeron tras un intento de asesinato contra Fico en 2024, cuando recibió disparos y quedó gravemente herido después de una reunión del gobierno, lo que conmocionó al pequeño país y tuvo repercusión en toda Europa. Antes de 2024, el beneficio se concedía sólo a los expresidentes.

A principios de 2024, los legisladores eslovacos aprobaron un plan del gobierno de coalición de Fico para abolir la fiscalía especial, que se ocupa de delitos graves como el soborno, el crimen organizado y el extremismo, y el gobierno también desmanteló la unidad policial que trataba esos delitos.

La decisión recibió duras críticas dentro y fuera del país, y miles de eslovacos salieron repetidamente a las calles para protestar contra la ley. Varias personas vinculadas al partido de Fico afrontaron procesos judiciales en escándalos de corrupción.

Fico ha sido una figura divisiva desde su regreso al poder en 2023. Sus políticas prorrusas y otras medidas provocaron numerosas protestas.

Fico indicó que no votará en este referéndum.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP