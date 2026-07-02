Equipos de rescate en Venezuela se aferran a la esperanza mientras EEUU rechaza críticas al gobierno

Rescatistas chilenos trasladan a Alberto Gil Flores tras ser rescatado de entre los escombros, ocho días después de quedar atrapado tras los sismos consecutivos ocurridos en Catia La Mar, Venezuela, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

Mientras las autoridades trasladaban bolsas para cadáveres y apilaban ataúdes en la ciudad portuaria de Catia La Mar, el jueves por la mañana la alegría se abrió paso brevemente entre el sufrimiento generalizado que ha cubierto el norteño estado venezolano de La Guaira, cuando los equipos de rescate sacaron de entre los escombros a un hombre de 43 años que había permanecido sepultado durante casi ocho días.

Rescatistas de todo el continente trabajaron durante unas 100 horas para sacar a Hernán Alberto Gil Flores del centro comercial derrumbado bajo el cual había quedado atrapado en una bolsa de aire. El hombre sobrevivió con el agua y el sustento que los rescatistas le pasaban a través de los escombros. Lo sacaron de las ruinas en una camilla y lo llevaron a una ambulancia mientras multitudes de personas vitoreaban en un inusual momento de victoria.

El gobierno de Venezuela informó que, hasta el miércoles, al menos 2.295 personas habían muerto y más de 11.000 habían resultado heridas. Miles más dormían en refugios abarrotados o al aire libre, o seguían desaparecidas mientras familiares buscaban entre los escombros. Las secuelas preocupan a los médicos, que temen que las consecuencias puedan allanar el camino hacia una creciente crisis médica, con lesiones sin tratar y enfermedades infecciosas, en un sistema de salud que ya estaba al borde del colapso.

La presidenta interina Delcy Rodríguez siguió enfrentando crecientes críticas de los venezolanos por el manejo inadecuado del gobierno ante los terremotos, ya que los esfuerzos de rescate civiles e internacionales han superado con creces la respuesta del gobierno.

Las críticas se produjeron apenas un día antes de que venciera la prórroga del mandato de 180 días de Rodríguez como líder interina. Rodríguez se desempeñó como vicepresidenta del exmandatario Nicolás Maduro hasta que fue derrocado por Estados Unidos en enero y ella se convirtió en líder interina con el respaldo del gobierno de Trump.

La escasa transparencia por parte de los funcionarios venezolanos impedía prever qué ocurriría el viernes, una vez que venciera el plazo.

Según la Constitución de Venezuela, las ausencias temporales deben ser cubiertas por el vicepresidente —cargo que antes ocupaba Rodríguez— por hasta 90 días. Estos nombramientos interinos pueden ser prorrogados por la Asamblea Nacional por 90 días más.

La líder venezolana cuenta con un fuerte respaldo de legisladores y del gobierno de Trump. La Asamblea Nacional, controlada por el partido de Rodríguez, puede activar una elección anticipada si los legisladores declaran el cargo permanentemente vacante.

Estados Unidos siguió respaldando a su gobierno el miércoles pese a las críticas, y varios funcionarios señalaron que actualmente había 900 efectivos militares sobre el terreno para apoyar las operaciones de ayuda y rescate.

John M. Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, rechazó las acusaciones de que Rodríguez politiza los esfuerzos de respuesta.

Durante una llamada con periodistas, Barrett manifestó que la respuesta de Estados Unidos “sí requiere un alto nivel de coordinación con las autoridades locales para tener éxito”.

“Y lo que puedo decir con confianza es que las autoridades locales han cumplido plenamente con nuestras solicitudes y han acelerado esta enorme respuesta humanitaria”, afirmó.

El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, añadió durante la llamada que “décadas de mala inversión en el pueblo de Venezuela” habían “hecho que esto sea aún más desafiante para el gobierno actual”.

“Enfrentar un desafío de esta magnitud es un gran problema para cualquier líder”, afirmó.

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Janetsky informó desde Ciudad de México. El periodista de The Associated Press Ben Finley contribuyó a este informe desde Washington D.C.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP