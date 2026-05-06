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Eovaldi vuelve a frenar a Yankees enrachados y Rangers ganan 6-1 para cortar mala racha

NUEVA YORK (AP) — Nathan Eovaldi frenó a los Yankees por segunda vez en ocho días, y los Rangers de Texas se apoyaron en vuelacercas tempraneros de Corey Seager y Evan Carter para vencer el miércoles 6-1 a Nueva York.

Nathan Eovaldi, de los Rangers de Texas, lanza en el duelo ante los Yankees de Nueva York, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)
Nathan Eovaldi, de los Rangers de Texas, lanza en el duelo ante los Yankees de Nueva York, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Aaron Judge conectó su 15to jonrón, el máximo número en las Grandes Ligas, por los Yankees, que habían ganado cinco juegos seguidos y 15 de 17. Pero el derecho Will Warren (4-1) fue castigado con seis carreras y siete hits mientras realizaba 90 lanzamientos en cuatro entradas, una salida inusitadamente mala para una rotación de Nueva York que comenzó el día liderando las mayores con una efectividad de 2,77.

Eovaldi, en cambio, ponchó a ocho y no dio bases por bolas en ocho eficientes entradas, al colocar 72 de sus 101 lanzamientos en la zona de strike.

El dominicano Ezequiel Durán, un exjugador de ligas menores de los Yankees, impulsó dos carreras con un doble y un elevado de sacrificio. Texas ganó por tercera vez en nueve juegos.

Eovaldi, de 36 años (4-4), permitió tres hits ante su antiguo equipo después de lanzar siete entradas con pelota de cuatro imparables el 29 de abril, en una victoria como local por 3-0 sobre Nueva York.

Cada brillante actuación cortó una racha de tres derrotas seguidas para Texas. Entre ambas, los Yankees anotaron 46 carreras al montar una foja de 5-0 contra los Orioles y los Rangers.

Nueva York había ganado ocho encuentros seguidos en casa.

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