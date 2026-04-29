Eovaldi lanza 7 entradas en triunfo 3-0 de Rangers sobre Yankees y evita barrida

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El lanzador de los Rangers de Texas, Nathan Eovaldi, realiza un envío contra los Yankees de Nueva York en la tercera entrada de un partido de béisbol el miércoles 29 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

El roletazo de Jung que atravesó el lado izquierdo del cuadro interior con las bases llenas en la quinta entrada puso a Texas arriba 2-0 y sacó del juego al boricua Elmer Rodríguez (0-1), uno de los principales prospectos de los Yankees que hacía su debut en las Grandes Ligas. Jung ha bateado para .381 (32 de 84) con 17 carreras impulsadas en 24 juegos en abril.

Eovaldi (3-4) ponchó a siete y dio una base por bolas ante los Yankees. Lanzó 70 de 102 pitcheos en zona de strike contra el equipo que llegó al juego con la mejor marca de las Grandes Ligas con 48 jonrones.

Jacob Latz ponchó a uno y permitió un hit en las dos últimas entradas para su segundo salvamento, y completar la tercera blanqueada de los Rangers esta temporada.

New York (20-11), que había ganado 10 de sus 11 juegos anteriores, se quedó sin anotar por segunda vez esta temporada.

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FUENTE: AP