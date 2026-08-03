Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de buscar un pretexto para una agresión militar contra Cuba

Bruno Rodríguez vuelve a confrontar a Marco Rubio tras el informe sobre el espionaje cubano

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla , respondió este domingo a las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , y aseguró que las acusaciones sobre el supuesto papel de Cuba como amenaza para Washington forman parte de un intento por justificar un endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla.

A través de un mensaje publicado en la red social X , el canciller calificó de "ridícula y torpe mentira" la afirmación de Rubio de que el régimen cubano representa un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

En su publicación, el jefe de la diplomacia cubana sostuvo que el discurso del secretario de Estado busca legitimar nuevas medidas de presión contra La Habana.

"El secretario de Estado insiste en la ridícula y torpe mentira, en la que no cree él ni sus corruptos colegas, de que Cuba pueda constituir una amenaza contra la mayor potencia nuclear del planeta", escribió Rodríguez.

El canciller fue más allá y afirmó que la estrategia de Washington pretende justificar tanto el endurecimiento de las sanciones como una posible escalada del conflicto bilateral.

"Es un intento desesperado por justificar el actual genocidio contra el pueblo cubano por medio del castigo colectivo, y un pretexto fantasioso para una agresión militar que provocaría un baño de sangre de ciudadanos cubanos y estadounidenses", añadió.

La respuesta llega tras las declaraciones de Marco Rubio en Fox News

Las declaraciones de Rodríguez se producen un día después de la entrevista concedida por Marco Rubio al programa "My View with Lara Trump", de Fox News.

Durante esa conversación, el secretario de Estado defendió el informe del Departamento de Estado titulado "Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI", publicado el pasado 20 de julio.

Rubio sostuvo que Cuba ha desarrollado durante décadas una extensa red de espionaje e influencia dentro de Estados Unidos.

"Es el único país que ha implantado y encubierto espías de forma sistemática en el sistema estadounidense, sin siquiera pagarles", afirmó.

Además, calificó a la isla como una "superpotencia del espionaje y las operaciones de influencia".

El informe vincula al régimen con espionaje y cooperación con China y Rusia

El documento presentado por el Departamento de Estado sostiene que los servicios de inteligencia cubanos lograron infiltrar instituciones estadounidenses y atribuye al régimen la operación de 18 instalaciones de inteligencia de señales con participación de China y Rusia.

Para respaldar esas conclusiones, Rubio citó los casos de Ana Belén Montes, exanalista de inteligencia condenada por espionaje a favor de Cuba, y del exembajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, sentenciado en 2024 tras admitir que trabajó durante décadas para la inteligencia cubana.

El secretario de Estado defendió la veracidad del informe.

"Todo en ese informe es factual y, francamente, no creo que puedan refutarlo", aseguró.

Un nuevo capítulo en la confrontación entre Washington y La Habana

El intercambio de declaraciones refleja el aumento de las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

Desde la publicación del informe estadounidense, Bruno Rodríguez ha rechazado repetidamente su contenido, calificándolo de "falacia" y "panfleto calumnioso", mientras acusa a Washington de utilizar esas afirmaciones para justificar nuevas sanciones contra Cuba.

Por su parte, Rubio ha insistido en que las actividades de inteligencia del régimen cubano representan un riesgo para la seguridad nacional estadounidense y ha cuestionado a sectores políticos y académicos que, según él, minimizan ese problema.

Las tensiones aumentan en medio de nuevas sanciones

El cruce de declaraciones ocurre mientras Estados Unidos mantiene una política de mayor presión económica sobre La Habana.

En las últimas semanas, la administración estadounidense anunció nuevas sanciones dirigidas contra entidades vinculadas al régimen cubano, al tiempo que endureció las restricciones en materia migratoria y energética.

Las declaraciones de ambos funcionarios reflejan uno de los momentos de mayor tensión diplomática entre Washington y La Habana en los últimos años.