Muere la actriz cubana Paula Alí a los 90 años, figura histórica del teatro, el cine y la televisión

Fallece Paula Alí, una de las actrices más emblemáticas de la cultura cubana

La actriz cubana Paula Alí falleció este lunes a los 90 años , según confirmó la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

La organización la describió como "una de las artistas más populares y queridas por el pueblo cubano" , destacando una trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la escena artística nacional.

Nacida el 26 de enero de 1936 en Candelaria , actual provincia de Artemisa , Paula Andrea Alí Rivera inició su carrera artística en 1959 como modelo y extra en la televisión cubana.

Con el paso de los años desarrolló una sólida trayectoria interpretativa que la llevó a participar en decenas de producciones teatrales, cinematográficas y televisivas.

En 1970 ingresó al prestigioso grupo Teatro Estudio , donde permaneció durante gran parte de su carrera, y posteriormente también trabajó con la compañía El Público , bajo la dirección de Carlos Díaz , protagonizando obras como "La Celestina" .

Una figura destacada del cine cubano

Paula Alí participó en más de 30 producciones cinematográficas realizadas por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

Entre sus trabajos más conocidos figuran películas como:

Lista de espera (2000)

(2000) El cuerno de la abundancia (2008)

(2008) Cartas del Parque

Por Nada

Precisamente por su actuación en Por Nada, dirigida por Juan Carlos Cremata, recibió en 2003 el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, en Colombia.

Un rostro inolvidable de la televisión cubana

La actriz también dejó una profunda huella en la televisión nacional.

Participó en populares telenovelas como Enamorada del mar, Las huérfanas de la Obrapía y Los hijos de Pandora, además de conquistar al público con su personaje de la doctora Rosa Matriz en el programa humorístico Punto G.

La UNEAC destacó especialmente su talento para la comedia, género en el que desarrolló algunos de sus papeles más recordados gracias a su naturalidad, carisma y versatilidad interpretativa.

Recibió el Premio Nacional de Televisión semanas antes de su fallecimiento

Apenas unas semanas antes de su muerte, Paula Alí fue distinguida con el Premio Nacional de Televisión 2026, el máximo reconocimiento que concede ese medio en Cuba.

El galardón se sumó a otros importantes reconocimientos obtenidos durante su carrera, entre ellos el Premio de la UNEAC por actuación femenina, los Premios Segismundo y el Premio Especial Maestra de Generaciones.

Un legado que marcó a varias generaciones de cubanos

En 2024, la actriz fue hospitalizada por problemas de salud, aunque logró recuperarse y, en enero de 2026, celebró sus 90 años con un homenaje especial transmitido por la televisión cubana.

Al anunciar su fallecimiento, la UNEAC afirmó que su legado permanecerá como parte esencial de la historia de las artes escénicas y audiovisuales del país.

"Con Paula Alí desaparece una intérprete imprescindible de la escena cubana, cuya obra permanecerá en la memoria afectiva de nuestro pueblo", expresó la organización.

Con su partida, Cuba pierde a una de las intérpretes más representativas de su teatro, su cine y su televisión, cuyo trabajo acompañó a varias generaciones de espectadores.