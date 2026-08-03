Captan a José Rubiera en un restaurante cubano en ESPAÑA y el VIDEO se vuelve viral en redes sociales

El reconocido meteorólogo cubano José María Rubiera Torres fue captado junto a su esposa en un restaurante cubano de A Coruña, España , en un video que rápidamente se hizo viral entre la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

Las imágenes fueron publicadas el 30 de julio en TikTok por la usuaria @dianeisygarcia , propietaria del establecimiento, quien aseguró que era la tercera ocasión en que el científico visitaba el local.

En el video, de poco más de 20 segundos, la propietaria del restaurante presenta a Rubiera y le pide enviar un saludo a la comunidad cubana.

"A la figura pública de Rubiera: esta es la tercera vez que ya viene a mi bar. A ver, dile algo a tu comunidad cubana, Rubiera. Que pase muy bien, que pase por aquí, se lo recomiendo. Aquí tenemos a su esposa. Gracias", expresa mientras graba las imágenes.

Hasta la difusión de ese video, no existía información pública que confirmara la presencia del meteorólogo cubano en España.

José Rubiera, conocido por millones de cubanos como "el vigía de los huracanes" , cumplió 80 años en enero de 2026 y es considerado una de las personalidades científicas más reconocidas del país.

Durante décadas dirigió el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba y representó a la isla ante la Organización Meteorológica Mundial, convirtiéndose en la principal referencia para el seguimiento de ciclones tropicales y fenómenos meteorológicos.

Sigue activo en YouTube y con su nuevo pódcast

Aunque se retiró de sus funciones oficiales, Rubiera continúa divulgando contenidos científicos a través de plataformas digitales.

Su canal de YouTube, RubieraTiempo, supera los 267.000 suscriptores, donde publica análisis sobre meteorología, astronomía y ciencias de la Tierra.

Además, en julio de 2026 lanzó el pódcast "Más Allá del Tiempo", dedicado a explicar fenómenos naturales y temas científicos para el público general.

España mantiene un vínculo especial con Rubiera

La presencia del meteorólogo en territorio español no resulta completamente ajena.

En 2018, el Gobierno de España le concedió la Orden del Mérito Civil en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la meteorología.

Pese a su retiro institucional, Rubiera ha continuado participando de manera ocasional en análisis meteorológicos, especialmente durante la temporada ciclónica.

El video generó miles de reacciones

La publicación en TikTok despertó un amplio interés entre los usuarios.

En pocas horas acumuló decenas de miles de reproducciones, además de miles de reacciones y compartidos, reflejando el cariño que el meteorólogo continúa despertando entre la comunidad cubana, especialmente entre quienes residen fuera de la isla.

Los comentarios destacaron tanto su trayectoria científica como el afecto que durante décadas ganó gracias a su labor informando sobre huracanes y fenómenos meteorológicos que afectaban a Cuba.