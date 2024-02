Yolanda Saldívar relatará su versión sobre la muerte de Selena Quintanilla

El programa, titulado "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them", contará con entrevistas exclusivas y declaraciones impactantes de la expresidenta del club de fans de la "Reina del Tex-Mex", quien podría obtener la libertad bajo fianza el 30 de marzo de 2025, casi tres décadas después del trágico asesinato de la cantante.