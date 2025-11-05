americateve

Eduardo Antonio

VIDEO: Eduardo Antonio recibe un lujoso Mercedes-Benz descapotable de su mánager: "No me lo creo"

Eduardo Antonio recibió un lujoso Mercedes-Benz descapotable de su mánager Omar Romero, un gesto que simboliza su amistad y éxito compartido

Por Redacción América Noticias Miami
Eduardo Antonio

El cantante cubano Eduardo Antonio vivió un emotivo momento cuando su mánager y amigo, Omar Romero, le sorprendió con un lujoso Mercedes-Benz descapotable como símbolo de amistad, gratitud y esfuerzo compartido.

El “Divo de Placetas” fue sorprendido en la entrada de su casa con el elegante automóvil negro, adornado con un enorme lazo rojo, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

GRACIAS ♥ QUE LIMDO REGALO

En el video se observa a Eduardo Antonio visiblemente emocionado, al borde de las lágrimas, mientras agradece el gesto de su mánager.

“Este es un regalo con todo mi cariño”, expresó Omar Romero, quien organizó el detalle en secreto para celebrar una etapa especial en la carrera del artista cubano.

El vehículo, un Mercedes-Benz descapotable de diseño deportivo y acabados de lujo, representa, según allegados al cantante, un símbolo del éxito alcanzado tras años de trabajo y la sólida relación profesional entre ambos.

Entre risas, abrazos y emoción, Eduardo Antonio se mostró profundamente conmovido al sentarse al volante del convertible:

“No me lo creo”, dijo con voz entrecortada mientras se cubría el rostro, incapaz de contener las lágrimas.

El gesto de su mánager fue celebrado por cientos de seguidores en redes sociales, que inundaron los comentarios con mensajes de cariño y felicitaciones.

“Te mereces eso y más”, escribió una fan. “Qué lindo detalle, se nota el amor y la amistad verdadera”, comentó otra usuaria.

Con este emotivo momento, Eduardo Antonio demuestra que los triunfos se disfrutan aún más cuando se comparten con quienes han estado presentes en cada paso de su carrera.

