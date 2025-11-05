americateve

María Elvira Salazar

María Elvira Salazar lanza fuerte mensaje a Trump tras las elecciones: "Los hispanos que impulsaron su victoria se están yendo... y lo estamos permitiendo"

María Elvira Salazar advierte a Trump sobre la pérdida del voto hispano y pide al Partido Republicano reconectar con la comunidad latina

americateve | Redacción América Noticias Miami
Maria Elvira

La congresista republicana María Elvira Salazar expresó su preocupación por la pérdida del voto hispano en Estados Unidos, tras las recientes derrotas del Partido Republicano en varios estados clave. En un mensaje directo dirigido a Donald Trump, advirtió sobre un “peligroso distanciamiento” entre la comunidad latina y el partido.

Salazar advierte sobre la pérdida del voto hispano

En una publicación que rápidamente se volvió viral en redes sociales, la congresista cubanoamericana no se guardó nada:

“Llevo meses diciéndolo. Los hispanos que impulsaron la gran victoria de Trump se están yendo… y lo estamos permitiendo”, escribió María Elvira Salazar.

Screenshot 2025-11-05 at 7.19.01PM

Salazar atribuyó la pérdida del respaldo latino a las políticas migratorias actuales y las deportaciones de trabajadores sin antecedentes penales, señalando que muchos hispanos se sienten traicionados por el partido.

“Anoche, en Nueva Jersey y Virginia, el voto hispano se movió más de 25 puntos a la IZQUIERDA”, añadió.

“Esos estados solo se ganan si los hispanos se quedan con el Partido Republicano. Republicanos: despierten. Fe. Familia. Libertad. DIGNIDAD.”

Su llamado, contundente y emocional, buscó despertar conciencia dentro del partido sobre lo que considera una crisis política en expansión.

“Fe. Familia. Libertad. Dignidad”: un mensaje con doble lectura

La frase final de su declaración fue interpretada como una referencia directa al “Plan Dignidad”, el proyecto legislativo que ella misma impulsa para ofrecer una vía de regularización a inmigrantes indocumentados.

Muchos analistas coincidieron en que Salazar busca reconectar con los valores tradicionales del Partido Republicano —fe, familia y libertad—, pero también con una agenda humanitaria que devuelva esperanza a la comunidad latina.

Reacciones en redes: indignación, decepción y llamados al cambio

El mensaje de la congresista desató miles de comentarios en redes sociales, reflejando una mezcla de indignación, frustración y ultimátums hacia el partido y su liderazgo.

“Sabes cuántos de tus votantes tienen un familiar detenido... Apoya a esas familias y es muy probable que seas reelegida”, escribió un usuario.

Otros mensajes denunciaron la desconexión entre los valores republicanos y las políticas migratorias actuales, señalando que “los republicanos están cosechando lo que sembraron”.

“No puedes maltratar a una comunidad y esperar que siga votando por ti”, comentó otra usuaria.

El voto hispano, ahora un voto castigo

Los resultados electorales confirman lo que varios expertos anticipaban: el voto hispano está actuando como un voto castigo, en respuesta a políticas consideradas hostiles.

“Los hispanos tienen familias sin documentos que están sufriendo por la persecución… los republicanos seguirán perdiendo votos”, resumió otro internauta.

Este distanciamiento podría marcar el principio del fin del dominio del movimiento MAGA entre los latinos, según analistas políticos.

Trump reconoce derrota republicana y busca repartir culpas

Mientras tanto, Donald Trump reconoció la derrota del Partido Republicano en varias contiendas locales celebradas en seis estados, pero culpó a factores externos como su ausencia en las boletas y el prolongado cierre del Gobierno federal.

En su red Truth Social escribió en mayúsculas:

“TRUMP NO ESTABA EN LA PAPELETA Y EL CIERRE DEL GOBIERNO FUERON LAS DOS RAZONES POR LAS QUE LOS REPUBLICANOS PERDIERON LAS ELECCIONES ESTA NOCHE.”

La publicación refleja su habitual estrategia de eludir la responsabilidad directa, mientras el partido enfrenta un creciente descontento entre votantes hispanos y moderados.

