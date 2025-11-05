americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pollito Tropical

Mario Bouza, esposo de Pollito Tropical, revela sus planes para ser padre mediante vientre de alquiler

Mario Bouza, esposo de Pollito Tropical, revela su deseo de ser padre mediante vientre de alquiler y planea financiar el proceso con el premio de La Casa de Alofoke

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Pollito Tropical

El esposo del influencer cubano habló sobre el sueño que comparte con Pollito Tropical de formar una familia, revelando que planean hacerlo a través de un vientre de alquiler y que el proceso podría costar entre 100 y 200 mil dólares.

Mario Bouza, esposo del popular creador de contenido Pollito Tropical, abrió su corazón durante una entrevista en el podcast Las Locuras de Miguelín, donde habló por primera vez de su deseo de convertirse en padre junto a su pareja.

“Nosotros desde hace varios años tenemos planes de hacer una familia; por razones obvias tiene que ser por un vientre de alquiler y es un proceso bien costoso”, confesó Bouza, destacando la ilusión y compromiso que ambos han puesto en ese sueño.

Un proyecto familiar con propósito

El esposo del carismático influencer explicó que, aunque el procedimiento de vientre de alquiler representa una inversión considerable, lo consideran un proyecto posible.

“Costoso me refiero a que es algo que se puede pagar, pero vimos esta oportunidad —su participación en el reality La Casa de Alofoke — para del premio poderlo emplear en esto. Puede costar de 100 a 200 mil dólares [el proceso]”, precisó Bouza.

Un amor sólido y transparente

La pareja ha conquistado a miles de seguidores por su autenticidad, sentido del humor y muestras de cariño público. En marzo pasado, cuando Pollito Tropical cumplió 32 años, Mario le dedicó un emotivo mensaje en Instagram:

“Tú sabes que yo te amo con toda mi vida y mi corazón”, escribió entonces, confirmando la fortaleza de su relación.

Actualmente, mientras Pollito Tropical participa en La Casa de Alofoke 2 en República Dominicana, su esposo acudió al podcast para mostrarle apoyo y compartir con los seguidores este emotivo proyecto de vida.

Una historia que inspira

La historia de Mario y Pollito sigue inspirando a miles dentro y fuera de la comunidad LGBTQ+, al mostrar una relación basada en el amor, la transparencia y los sueños compartidos.

Con este nuevo paso, ambos demuestran que su vínculo va más allá de la fama: está impulsado por el deseo de formar una familia y construir un futuro juntos.

Puedes ver la entrevista completa en el podcast Las Locuras de Miguelín con Mario Bouza.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
video: eduardo antonio recibe un lujoso mercedes-benz descapotable de su manager: no me lo creo

VIDEO: Eduardo Antonio recibe un lujoso Mercedes-Benz descapotable de su mánager: "No me lo creo"

Por Redacción América Noticias Miami
dany ome se compra un rolls-royce de mas de medio millon de dolares y celebra emocionado: todo en esta vida es posible

Dany Ome se compra un Rolls-Royce de más de medio millón de dólares y celebra emocionado: "Todo en esta vida es posible"

definen fecha de juicio para chocolate mc: juez rechaza argumento de libertad de expresion

Definen fecha de juicio para Chocolate MC: juez rechaza argumento de libertad de expresión

Por Redacción América Noticias Miami
eduardo antonio despide a su madre olguita con una emotiva misa en la ermita de la caridad

Eduardo Antonio despide a su madre Olguita con una emotiva misa en la Ermita de la Caridad

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Carlos Giménez predice la caída de Maduro antes de Navidad: Será cuestión de semanas

Carlos Giménez predice la caída de Maduro antes de Navidad: "Será cuestión de semanas"

El presidente Donald Trump habla con reporteros a bordo del Air Force One en si viaje de regreso a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el domingo 2 de noviembre de 2025. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Trump tras las victorias demócratas en las elecciones locales: "Hemos aprendido mucho"

La socialista Eileen Higgins y Emilio González disputarán la segunda vuelta por la Alcaldía de Miami

La socialista Eileen Higgins y Emilio González disputarán la segunda vuelta por la Alcaldía de Miami

IMPACTANTE: Cubanos captan el instante en que un avión de UPS explota tras despegar en Kentucky
VIDEO

IMPACTANTE: Cubanos captan el instante en que un avión de UPS explota tras despegar en Kentucky

Bryan Calvo gana la alcaldía de Hialeah en las elecciones municipales 2025

Bryan Calvo gana la alcaldía de Hialeah en las elecciones municipales 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter