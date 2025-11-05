Mario Bouza, esposo de Pollito Tropical, revela sus planes para ser padre mediante vientre de alquiler

El esposo del influencer cubano habló sobre el sueño que comparte con Pollito Tropical de formar una familia, revelando que planean hacerlo a través de un vientre de alquiler y que el proceso podría costar entre 100 y 200 mil dólares.

Mario Bouza, esposo del popular creador de contenido Pollito Tropical , abrió su corazón durante una entrevista en el podcast Las Locuras de Miguelín, donde habló por primera vez de su deseo de convertirse en padre junto a su pareja.

“Nosotros desde hace varios años tenemos planes de hacer una familia; por razones obvias tiene que ser por un vientre de alquiler y es un proceso bien costoso”, confesó Bouza, destacando la ilusión y compromiso que ambos han puesto en ese sueño.

El esposo del carismático influencer explicó que, aunque el procedimiento de vientre de alquiler representa una inversión considerable, lo consideran un proyecto posible.

“Costoso me refiero a que es algo que se puede pagar, pero vimos esta oportunidad —su participación en el reality La Casa de Alofoke — para del premio poderlo emplear en esto. Puede costar de 100 a 200 mil dólares [el proceso]”, precisó Bouza.

La pareja ha conquistado a miles de seguidores por su autenticidad, sentido del humor y muestras de cariño público. En marzo pasado, cuando Pollito Tropical cumplió 32 años, Mario le dedicó un emotivo mensaje en Instagram:

“Tú sabes que yo te amo con toda mi vida y mi corazón”, escribió entonces, confirmando la fortaleza de su relación.

Actualmente, mientras Pollito Tropical participa en La Casa de Alofoke 2 en República Dominicana, su esposo acudió al podcast para mostrarle apoyo y compartir con los seguidores este emotivo proyecto de vida.

Una historia que inspira

La historia de Mario y Pollito sigue inspirando a miles dentro y fuera de la comunidad LGBTQ+, al mostrar una relación basada en el amor, la transparencia y los sueños compartidos.

Con este nuevo paso, ambos demuestran que su vínculo va más allá de la fama: está impulsado por el deseo de formar una familia y construir un futuro juntos.

Puedes ver la entrevista completa en el podcast Las Locuras de Miguelín con Mario Bouza.