americateve

Chocolate MC

Definen fecha de juicio para Chocolate MC: juez rechaza argumento de libertad de expresión

El reguetonero cubano Chocolate MC enfrentará juicio el 10 de noviembre en Miami-Dade, luego de que un juez rechazara el argumento de libertad de expresión por publicaciones consideradas amenazas reales de violencia.

Por Redacción América Noticias Miami
Fecha del juicio y decisión judicial

El rapero cubano Yosvany Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, enfrentará juicio el lunes 10 de noviembre en el condado de Miami-Dade, tras una audiencia en la que el juez Milton Hirsch rechazó el intento de la defensa de ampararse en la libertad de expresión para justificar sus publicaciones en redes sociales.

Según el magistrado, los mensajes del artista contenían “amenazas verdaderas”, por lo que no están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La decisión impide que la defensa utilice ese argumento durante el proceso judicial.

Publicaciones bajo investigación

De acuerdo con los fiscales, Chocolate MC habría ofrecido una recompensa de 100 mil dólares a quien atacara a Damián Valdés Galloso, acusado del asesinato del reguetonero El Taiger.

Entre los mensajes citados por la Fiscalía figuran frases como:

“Si la policía no te mata, te vamos a matar”

“Cien mil dólares por tu cabeza”

Los textos fueron publicados en Instagram y estaban acompañados de emojis y referencias a una supuesta pandilla identificada como ZMF.

‍ Defensa y evaluación psicológica

El abogado defensor Adolfo Gil aseguró que su cliente es “100% inocente de todas las acusaciones” y confirmó que actualmente se encuentra bajo evaluación psicológica.

Pese a la solicitud de posponer el juicio, el juez mantuvo la fecha establecida para el 10 de noviembre, con la posibilidad de que los alegatos de apertura se presenten ese mismo día y continúen el miércoles siguiente.

Reacciones y declaraciones

La pareja del artista, Yelena Ramírez, expresó optimismo ante la definición del proceso:

“Le pusieron el juicio para el día 10, que es algo bueno, porque antes todo se aplazaba. Ahora que ya hay fecha, eso es positivo”.

Ramírez también comentó sobre el cambio personal del cantante durante su tiempo detenido:

“Él ha cambiado mucho, está más apegado a la religión cristiana y eso me sorprende”.

Testigo clave no declarará

Durante la audiencia, trascendió que Damián Valdés Galloso, el presunto asesino de El Taiger, no podrá ser llamado a testificar, ya que su abogado invocó la Quinta Enmienda para evitar la autoincriminación.

Galloso enfrenta un proceso judicial separado por el homicidio del popular reguetonero.

Otros procesos pendientes

Además del juicio por las supuestas amenazas, Chocolate MC tiene otras causas pendientes, entre ellas acusaciones de secuestro y robo a un residente de Opa-Locka, con un arma que resultó ser falsa.

Su pareja confía en que los próximos procesos también se resuelvan pronto:

“Ahora viene este juicio el día 10 y después otros dos. Posiblemente para el mes que viene él salga”, dijo Ramírez.

El juicio contra Chocolate MC por las presuntas amenazas en redes sociales comenzará el lunes 10 de noviembre en Miami-Dade. La Fiscalía sostiene que sus publicaciones representan un peligro real, mientras la defensa insiste en su inocencia y en que el artista busca rehacer su vida con fe y estabilidad emocional.

