Eduardo Antonio

Eduardo Antonio despide a su madre Olguita con una emotiva misa en la Ermita de la Caridad

El cantante cubano Eduardo Antonio, “El Divo de Placetas”, despidió a su madre Olguita con una misa en la Ermita de la Caridad en Miami. La mujer falleció en Cuba por dengue, dejando al artista profundamente afectado

Por Redacción América Noticias Miami
Eduardo Antonio

El Divo de Placetas rindió homenaje a su madre con una misa en Miami

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido artísticamente como El Divo de Placetas, despidió este domingo a su madre Olguita con una conmovedora misa celebrada en la Ermita de la Caridad, en Miami, uno de los lugares más emblemáticos para la comunidad cubana en el exilio.

El artista estuvo acompañado por su esposo Roy García, amigos, colegas y admiradores, quienes se unieron en oración para rendir homenaje a la mujer que marcó profundamente su vida.

Screenshot 2025-11-03 at 3.28.51PM

“Gracias a todos por acompañarme”

A través de sus redes sociales, Eduardo Antonio compartió un mensaje de gratitud hacia quienes lo apoyaron en este duro momento:

“Gracias a todos por acompañarme en esta tarde de domingo en la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, ofrecida a mi madre Olguita”, escribió junto a varias imágenes de la ceremonia.

El intérprete lució un traje sobrio y elegante, en honor a su madre, quien —según contó— “siempre disfrutaba verlo brillar”.

Una despedida marcada por la fe y el amor

La madre del cantante falleció recientemente en Cuba, víctima del dengue, una pérdida que dejó devastado al artista, quien no pudo viajar a la isla para despedirse personalmente.

En publicaciones anteriores, Eduardo Antonio expresó su profundo dolor y al mismo tiempo agradeció el cariño recibido de su público y de sus seres queridos.

“Mi madre fue mi fuerza, mi inspiración y mi razón para seguir adelante. Sé que desde el cielo me acompaña y me guía”, escribió en un emotivo mensaje.

La Ermita de la Caridad, símbolo del exilio cubano

La Ermita de la Caridad, en la bahía de Biscayne, es un santuario muy querido por los cubanos en el exilio, y un lugar donde muchos artistas y personalidades acuden a rendir homenaje a sus seres queridos.

Durante la ceremonia, se escucharon oraciones y canciones en memoria de Olguita, en un ambiente de profunda fe y emoción.

Eduardo Antonio prometió seguir haciendo sentir orgullosa a su madre “desde donde ella esté”, manteniendo vivo su legado y su amor.

