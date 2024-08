Una familia intercambia cuerpos en “Caras vemos”

Los actores, de izquierda a derecha, Luis de la Rosa, María Ibarra Paleta, Paula Hernández, Daniel Elbittar y Bruno Bichir posan con el director Beto Gómez, a la derecha, durante una entrevista sobre la película "Caras vemos" en la Ciudad de México el 19 de agosto de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.