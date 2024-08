Trump y las imágenes de Taylor Swift son su uso más reciente de IA

ARCHIVO - El expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, habla en un mitin de campaña en el Mohegan Sun Arena en Casey Plaza, el 17 de agosto de 2024, en Wilkes-Barre, Pensilvania. Trump, ayudado por imágenes generadas por inteligencia artificial, aceptó un respaldo falso de Taylor Swift. (Foto AP/Carolyn Kaster) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved