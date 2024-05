Tribunal francés absuelve al director Roman Polanski acusado de difamación

La actriz británica Charlotte Lewis reacciona tras la sentencia a favor del cineasta Roman Polanski el martes 14 de mayo de 2024 en París. Roman Polanski fue absuelto de difamar la actriz a la que calificó de mentirosa después de que ella acusara al director de agresión sexual. (Foto AP/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.